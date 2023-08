Gradonačelnik Knina o Oluji: ‘Mnogim Srbima je pao kamen sa srca’

Autor: I.G.

Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić najavio je svečano obilježavanje vojno-redarstvene operacije Oluje u subotu. Rekao je da ne očekuje nikakve sukobe između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića na taj dan. Nije fokus na predsjedniku, jednom ili drugom, nego na proslavi Oluje, kazao je Ćaćić.

Rekao je da se očekuje jaka kiša taj dan pa će se dio proslave premjestiti u jedan velik šator na trgu. Komentirao je i očekuje li neke incidente kao ranijih godina kada se često pisalo o Marku Skeji.

“Zna biti incidenata, ali zato postoje službe koje će to sankcionirati. Fokus ne volimo stavljati na to, nego želimo primjereno slaviti praznik”, rekao je kninski gradonačelnik. No dok je Hrvatima Oluja velika akcija oslobođenja, nemaju svi Srbi isti takav pogled na to.





‘Oluja nije bila oslobađanje od Srba’

“Sama operacija Oluja nije bilo oslobađanje od Srba, nego od jedne loše ideologije. Nakon operacije Oluje i mnogim Srbima je pao kamen sa srca, a koji i dan danas ovdje žive i koji vole Hrvatsku kao svoju domovinu. Ne gledaju svi Srbi na ovaj praznik kao na nešto loše”, istaknuo je Ćaćić za N1.

Zaključio je da, prema posljednjim podacima, u Kninu danas živi nešto više od 11.000 stanovnika te da se primjećuje zaustavljanje odljeva stanovništva.