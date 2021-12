GRADONAČELNICA PETRINJE NA MUKAMA: ‘Rado bih to napravila, samo kada bih imala jamstvo da neće biti nikakve scene!’

Autor: L.B.

Na samu obljetnicu razornog potresa koji je 29. prosinca 2020. godine, u 12. sati i 19 minuta pogodio Petrinju, državni će vrh posjetiti Banovinu. Trebali bi obići stradala područja, a centralni događaj trebao bi biti u Petrinji.

Dolazak su najavili predsjednik Republike, Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, ali se njih dvojica najvjerojatnije neće sresti.

Međutim, protokol još nije do kraja definiran, a gradonačelnica Petrinje, Magdalena Komes otvoreno je rekla da bi, zbog vrlo loših odnosa između predsjednika i premijera, rado izbjegla njihov susret, a sve kako bi u fokusu ostala obljetnica tragedije koja je zadesila Petrinju i cijeli kraj, odnosno da ne padne u drugi plan zbog odnosa između dvojice najviših državnih dužnosnika, piše Jutarnji.

U Petrinju stiže i Milanović, no ne zna se kada

“Posložili smo protokol. Premijer Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved, brojni drugi ministri, te članovi Nacionalnog stožera obići će nekoliko objekata u Petrinji čija je obnova završena. Pokazat ćemo im školsku dvoranu OŠ Mate Lovraka.

To je velika dvorana koja ne služi samo školi nego cijelom gradu. Potom će se ići u dječji vrtić koji je izgrađen u roku od šest mjeseci, te u Centar novog života, poduzetnički centar za čiji je završetak Vlada donirala 30 milijuna kuna”, rekla je gradonačelnica Komes.

Dodala je kako će u Petrinju doći i predsjednik Milanović, no nije mogla reći kada točno.

‘Ne bih htjela da njihov odnos bude u fokusu na dan obljetnice tragedije’

“Javljeno mi je da bi se predsjednik želio sastati sa mnom. Naravno da on kao predsjednik Republike u tome ima prednost pred svima drugima… Ali još moramo sve uskladiti”, rekla je.

“Ne bih htjela da njihov odnos bude u fokusu na dan obljetnice tragedije”, rekla je gradonačelnica te napomenula kako bi jako rado pozvala Milanovića da bude u protokolu s premijerom Plenkovićem, samo kada bi imala jamstvo da neće biti nikakve scene.

Podsjetimo, razorni potres magnitude 6,2 po Richteru uslijedio je dan nakon potresa magnitude 5.0 po Richteru. Odnio je sedam života, mnogo je građana ozlijeđeno, a materijalna šteta je ogromna.