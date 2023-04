GRADE IM PRUGU ISPOD PROZORA, A JADNI PJEŠAČE DVA KILOMETRA DO SANDUČIĆA, PO BLATU I SNIJEGU: Još jedna čudesna priča Hrvatskih željeznica

Zdenki Musulin nemoguće je, bez suprugove ruke, spustiti se do svoje kuće. Gaze kroz pijesak i šljunak, a sve to zbog izgradnje pruge koja im prolazi ispred kuće. Nekada su tom prugom prometovali vlakovi sve do Tovarnika a supružnici su se nesmetano koristili, kako tvrde, jedinim prijelazom preko nje koji je sada uklonjen. U HŽ-u kažu da je taj prijelaz bio ilegalan i opasan, te da za navedeni projekt koji je važan za vukovarsku luku imaju sve potrebne dozvole.

Zbog izgradnje istovarnog traka pruge koji im prolazi tik ispred kuće bračni par Musulin iz Vukovara ostali su bez prilaza svojem domu. Predložili su, kažu, Gradu Vukovaru da se u sklopu nekog drugog projekta uredi pristupni put do kuće obitelji Musulin.

Da nam se nešto dogodi hitna ne može doći…

“Kad se treba očitati struja ne može se doći, mjeriti vodu ne može se doći, da nam se nešto dogodi hitna ne može doći ni vatrogasci.”, požalila se Zdenka za HRT Dnevnik.

Iako su ovim tračnicama nekada vozili vlakovi postojao je prijelaz preko kojega su mogli prelaziti automobilom.

“Svi su tu normalno živjeli kad je pruga napravljena poštovalo se i te ljude koji tu žive poštovala se i željeznica i nikad nije bilo problema.”, objasnila je Zdenka.

Prema ostatku svijeta poljskim putem

Ostanu li ovi Vukovarci bez prijelaza, do grada će moći samo poljskim putem, ali samo do prvih kiša. Do poštanskoga sandučića kojeg su postavili ispred susjedove kuće, morat će pješačiti 2 kilometra , iako ih u naravi , preko pruge do sandučića dijeli samo nekoliko koraka.

“Tu se ne može prolaziti, tu je preko zime bilo blato, pala su drveća i preprečila su put mužu i nije mogao na posao.”, izjavila je Zdenka.

“Jedina mogućnost rješavanje je to da se ta pruga proglasili industrijskom manjeg značaja kojem ćemo moći omogućiti pristupi gospodi Musulin do svojega objekta.”, rekao je Dražen Čulig, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo.