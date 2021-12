GRAĐANKI SE POVRAĆA OD MILANOVIĆA! Žestoka paljba pred kamerom: ‘Gadi mi se kad ga pogledam, jad, bijeda, gorčina i prostakluk!’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović digao je prašinu u javnosti svojim izjavama o genocidu u Srebrenici rekavši kako je tamo bio genocid, ali da onda trebamo smisliti novi naziv za teže zločine.

Prema njemu, Srebrenica i holokaust nisu isto i da to treba razlikovati.

“Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Židovima u Drugom svjetskom ratu”, rekao je Milanović.

“Gadi mi se”

Njegove izjave dio javnosti nije dobro primio, a negodovanje građana Sarajeva zabilježila je N1 televizija.

Jedna stanovnica rekla je kako joj se predsjednik Milanović gadi.

“U principu mi se gadi, kad ga pogledam, gadi mi se. Imam poriv na povraćanje od njega njegovih izjava i njegove politike, ako se to može nazvati politikom. Jad, bijeda, gorčina, prostakluk koji je daleko od mene”, rekla je jedna stanovnica Sarajeva za N1.

Čini se kako je Milanović i izgubio neke fanove: “Grozno. Psihopa. Svi smo za njega navijali, a sad nas je sram”, rekla je druga stanovnica.

“Mrzi Bošnjake”

Drugi pak misle kako on mrzi Bošnjake i da je ovo njegovo pravo lice.









“Oduvijek je on bio takav, samo što se krio. To je to, on mrzi Bošnjake, ne može ih očima vidjeti”, rekao je jedan gospodin.

“Strašno, nismo to zaslužili”, dodao je drugi.