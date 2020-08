GRAĐANIMA BIHAĆA JE DOSTA MIGRANATA! Prijete blokadama: ‘Djeca nam kreću u škole, a mi ih ne smijemo pustiti’

Tri godine traje migrantska kriza u Unsko- sanskom kantonu, tri godine traju apeli građana da se sigurnosno pitanje što prije riješi jer im prisustvo migranata, kako su u više navrata rekli, zagorčava život. Protest koji je u subotu navečer održan u Bihaću, okupio je svega nekoliko stotina građana koji su došli iz svih dijelova kantona, Bužima, Cazina, Ključa, ali ih je najviše bilo iz Velike Kladuše. Više i od građana Bihaća, piše DW.

Bratstvo i jedinstvo

“Širimo bratstvo i jedinstvo. A pokušavamo se jednostavno udružiti s ostalima i tako udruženi natjerati one koji moraju raditi a ne rade, da rade. To se odnosi na kantonalnu vlast, federalnu, državnu i sve one koji su zaboravili na cazinsku krajinu i prepustili ju samoj sebi. To je naš zadatak, da ih zamolimo da pokušaju ovom narodu vratiti samopouzdanje”, kaže Enver Munjaković koji je došao na prosvjed iz Velike Kladuše.

Pritom treba spomenuti da odnosi između Velike Kladuše, koja je tijekom proteklog rata bila glavni grad tadašnje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, i ostatka današnjeg teritorija Unsko- sanskog kantona, a koji su bili u ratnom sukobu, ni danas nisu na zavidnom nivou. Zbog toga su neki ove prosvjede doživjeli kao pokušaj da se situacija stabilizira upravo kroz krizu s migrantima. Tako se u nekoliko navrata od govornika na prosvjedima moglo čudi “zajedno smo jači, ne smije nas više ništa razdvojiti…”.

“Situacija s migrantima je eskalirala i to je stvarni problem, mi se ne možemo više sami boriti s ovim, moramo pokazati jedinstvo i s tim nastupiti prema Sarajevu. Inače će nas ovako držati u nedogled, bez ikakve konkretne pomoći. Djeca kreću u školu, a mi ne znamo što ćemo, ne smijemo ih pustiti. To su stvarni problemi”, kaže Haris koji se kratko zadržao na protestima. “Ne mogu ja to više,. Svi isto pričaju a nitko ništa ne radi”, dodaje on.

Noćna dežurstva

Policija je tijekom protesta zabranila ulazak migrantima u centar grada, a u zadnja dva – tri dana vidno ih je manje u ovom dijelu kantona. Dio građana odlučio se na straže, jer kako kažu, ne vjeruju vlastima. Dežuraju po naseljima noću kako bi suzbili bilo kakav pokušaj nasilja. Asim Dautović iz Bihaća kaže da su kampovi zatvorenog tipa izvan gradova ili deportacija, jedino rješenje. “To je jedino rješenje. Nema tu puno pameti. E sada, što pojedinci uzimaju ogroman novac za iznajmljivanje objekata u kojima borave migranti, što to nekom tako odgovara, to je druga priča. Ali oni se moraju premjestiti izvan grada”, kaže Dautović.

Jedan od organizatora protesta Sej Ramić, inače odbornik u skupštini grada Bihaća, poručio je kantonalnim i državnim vlastima da ne žele više migrante u BiH. Ako ne bude pomaka, blokirat će, kaže, migrantske centre.

“Ako se ne poništi odluka Savjeta ministara BiH od 11.3. prošle godine, u vezi s formiranjem četiri migracijska centra na prostoru Unsko- sanskog kantona (USK), mi ćemo biti primorani da blokiramo migracijske centre Bira i Miral. Ne želimo puniti džepove privatnicima koji to rade na uštrb građana koji nemaju mir”, kaže Ramić.

Eskalacija krize prije ili nakon sastanka

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, već je ranije dao podršku protestima, rekavši da se migrantska kriza mora rješavati u Sarajevu, a da je Bihać samo kolateralna šteta. Borbu malog dijela građana kantona koji je izašao na proteste, podržava i premijer USK, Mustafa Ružnić, koji očekuje rasplet situacije početkom sljedećeg tjedna.

“I s ovim stavovima koje su građani ovdje iznijeli, da se država udostoji i omogući slobodu i prava, s tim stavovima mi ćemo u ponedjeljak (31.8.) nastupiti na sastanku u Sarajevu, na poziv ministra sigurnosti BiH s predstavnicima međunarodnih organizacija”, kaže Ružnić.

A na terenu je stanje i dalje kaotično. Humanitarna katastrofa prijeti migrantima koji se nalaze između Republike Srpske i USK jer nisu u ničijoj nadležnosti. Ako se tome doda da autobusi puni migranata svakodnevno dolaze na entitetsku liniju razgraničenja gdje ostaju zarobljeni, razgovor Mustafe Ružnića s ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem, morat će donijeti više od njegovog očekivanja. Ako želi postići bilo kakav rezultat.