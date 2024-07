Građani su rekli svoje: Anketa pokazuje stanje u političkoj areni, jedno ime predvodi ‘crnu listu’

Autor: M.D.

Dnevnik Nove TV objavio je rezultate Crobarometra za srpanj. U vrijeme istraživanja fokus je s europskih izbora prebačen na teme vezane uz Hrvatsku, ali i SAD gdje se sve više zahuktava trka za predsjednika. U Hrvatskoj se također pažnja polako prebacuje na predsjedničke izbore.

HDZ je i dalje najjača politička stranka u Hrvatskoj. Uživa podršku 30,2 posto ispitanika. To je za oko jedan posto manje nego prije mjesec dana. Drugi je i dalje SDP s podrškom od 19 posto građana, 1,5 posto manje nego prošli mjesec. Slijede Možemo!, Domovinski pokret i Most koji su unutar greške mjerenja. Možemo! kao prvi izbor navodi 8,5 posto ispitanika, Domovinski pokret 7,5 posto, a Most sedam posto. Sve ostale stranke su ispod dva posto potpore, a udio neodlučnih nakon izbora kontinuirano raste i sada je na 14,8 posto.

Rad Vlade podržava 34 posto, dok ne podržava 61 posto građana. Podrška je rasla u odnosu na prethodni mjesec, dok je udio onih koji ne podržavaju ostao na istoj razini. Zanimljivo, među biračima Domovinskog pokreta gotovo dvije trećine njih ne podržava odluke Vlade! Optimizam da će nova Vlada ostvariti svoja obećanja je na istoj razini kao i prethodni mjesec. To smatra njih 31 posto. Oko petine građana, ili točnije 18 posto smatra da ova Vlada neće uspjeti odraditi mandat do kraja, dok ih 76 posto vjeruje da hoće. Uspoređujemo li to s prethodnim mjesecom povjerenje u stabilnost Vlade je poraslo.

Pozitivci i negativci

Dok je kadroviranje oko predsjedničkih kandidata za izbore krajem godine pri vrhuncu, podrška radu aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je najavio utrku za reizbor, na istoj je razini kao i prethodnog mjeseca, jer 34 posto ispitanika odobrava njegov rad, 59 posto ne odobrava, a sedam posto nema mišljenje.

Zoran Milanović i dalje je na prvom mjestu među političarima koji izazivaju pozitivnu reakciju – 43 posto ispitanih na njega reagira pozitivno. Promjene su vidljive na drugom mjestu koje ovaj mjesec dijele Božo Petrov i Andrej Plenković s 38 posto pozitivnih reakcija.

Dok je to za premijera ista pozicija kao i prošli mjesec, za Petrova je to ipak blagi skok. Na trećem je mjestu Dalija Orešković s 34 posto potpore. Četvrto mjesto dijele predsjednik Sabora Gordan Jandroković i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s 32 posto pozitivnih reakcija, a na petom mjestu je čelnik Domovinskog Pokreta Ivan Penava o kojem 31 posto ispitanika ima pozitivan dojam.

Pesimisti prevladavaju

S druge strane, najnegativnije percipiran političar u Hrvatskoj je i dalje Milorad Pupovac. Na 76 posto ispitanih on ostavlja negativan dojam. Slijede Hrvoje Zekanović i Peđa Grbin s 56 posto, Andrej Plenković s 55 posto te Tomislav Tomašević i Ivan Penava s 54 posto negativnog doživljaja. Top 5 zatvara Gordan Jandroković. Za 53 posto ispitanika on je negativac.









Za kraj recimo i da je optimizam građana ovaj mjesec na istoj razini kao i prethodnog mjeseca. Uglavnom slab. Tek četvrtina ili točnije 26 posto smatra da stvari idu u dobrom smjeru, 67 posto ispitanika smatra da idu u lošem smjeru, a 7 posto ne zna. Kao glavne probleme u zemlji pak građani najviše ističu inflaciju, niske plaće i korupciju.

Napomena: Crobarometar je redovito mjesečno istraživanje agencije Ipsos provedeno za Novu TV. Istraživanje je provedeno između 1. i 21. srpnja na uzorku od 984 punoljetna građanina iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.