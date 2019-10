GRAĐANI S ORUŽJEM ISPOD JASTUKA: Gradonačelnik Gospića za Dnevno: ‘Kratka je nit do proljevanja krvi, samo nas vojska može spasiti’! Migranti teroriziraju Liku!

Autor: Dnevno

Migrantski valovi koji iza sebe ostavljaju opljačkane kuće, vikendice, ukradene automobile i uplašene ljude, već dugo su svakodnevnica Like, govori nam Karlo Starčević, gradonačelnik Gospića i predsjednik HSP-a. Strah se uvukao među stanovništvo zbog čega se život više ne odvija kao prije, a brojna svjedočanstva to i potvrđuju. Upravo zato smo i razgovarali s gradončalnikom grada čija se županija pretvorila u migrantsku rutu kojom lutaju horde. Za Dnevno je poručio da je situacija u Lici i Gorskom Kotaru alarmantna te da su stanovnici očajni. Upozorava cjelokupno društvo i centralnu vlast da progledaju i vide kako žive stanovnici ovih područja.

Iako Vlada Republike Hrvatske, a posebno ministar unutrašnjih poslova, znaju koliki je priljev migranta na prostoru RH , ministarstvo unutrašnjih poslova nema sredstava niti mogućnosti izvršiti svoju misiju! Oni naprosto nemaju dovoljan broj ljudi i ograničeni su u svom djelokrugu rada. To konkretno znači da se oni više ne mogu oduprijeti migrantskoj mašineriji koja je krenula u Europu preko Hrvatske i gdje, to mogu odgovorno reći , Vlada BiH intenzivno sudjeluje u transferu iz Crne Gore, iz Grčke do RH , a onda oni zajedno sa jednim dijelom onih koji njima pomažu , tj švercera idu preko granica RH i nadalje do Slovenije gdje su na slobodnom schengenskom prostoru.

Međutim, meni je zanimljivo da mi imamo u Ustavu da ukoliko je država ugrožena , građani imaju mogućnost zahtjevati intervenciju vojske prema granici RH, tj prema zaštiti vanjskih granica. Dok Hrvatska vojska ne intervenira nema rješenja! Vojska ima sredstva, ima mogućnosti, ima volju, ima želju , ali ne dobiva nalog od Vlade RH . Sudjeluje li Vlada u transferu migranta iz Turske, preko Grčke, BiH pa u zapadnu Europu. Ili je ova Vlada ucjenjena pa ne može ništa učiniti?

Lika je puna migranata , dakako i Kordun , ovaj dio oko Slunja, Rakovice, Plitivica, sve je prepuno migranata. Samo Ličko senjska županija ima 90 i nešto kilometara granice s BiH i to je ne moguće čuvati. Ja imam svakodnevni kontakt sa ljudima iz policije. To su toliki napori i toliko radno vrijeme da je to više postalo nenormalno. Neshvatljivo mi je da je Vlada ostala gluha, da nitko o tome ne govori, da to stanje koje je alarmantno svi ignoriraju!

Gotovo skroz negdje od Ušća Une u Savu, pa negdje do Dubrovnika je područje koje predstavlja kritičan problem i to neće dobro završiti. Na drugoj strani mi namjerno tjeramo hrvatske ljude iz ovih ruralnih prostora , da nam što prije napuste državu. Kome je to u interesu? To je u interesu onih koji nisu htjeli hrvatsku državu niti su danas pomireni sa stvaranjem neovisne hrvatske države.





Ako je itko apelirao na cijelu situaciju apelirao sam ja koji sam držao i govor u Delnicama i na nekoliko desetaka mjesta ali bez ikakva rezultata. Svi su gluhi, svi šute, i ja smatram da netko na toj razini čini veleizdaju prema državi, prema hrvatskom suverenitetu, i prema hrvatskom narodu. Ali ovo je neodrživo stanje i mislim da neće dobro završiti. Ljudi govore o samorganizaciji, ljudi govore o samoobrani, i kad god narod govori o samoorganizaciji i samoobrani onda to postaje više nego opasno.

Od ušća Une, pa do Šibenskog mosta, pa do Skradina, naseljenost uz rubna područja BiH je manja od 4 stanovnika po kvadratnom kilometru. Negdje otprilike 3.7 stanovnika. To je pustinja u Europi i ne moguće je hrvatskoj policiji braniti takvu granicu bez vojske.

Meni je nepojmljivo, pošto je svima jasno da hrvatska policija više ne može učinkovito braniti hrvatske granice iako čine nadljudske napore , da se hrvatskoj vojsci nije zapovijedilo da pomognu policiji i zaštite stanovništvo. I nepojmljivo mi je da smo prepustili upravo na tim rubnim prostorima hrvatski narod na milost i nemilost migranata koji nisu migranti nego vojno, čak elitno obrazovani ljudi. Islam će pokoriti Europu, a europska masonerija i iluminati su ubili kršćanstvno u Europi. Ubojstvom, nestankom kršćanstva u Europi , europa je izložena Islamu i samo je pitanje vremena kada će buknuti revolucija, i kada će nastati rat između slama i onoga što je ostalo od kršćanstva.

Ljudi se samoorganiziraju i to postaje suviše opasno. Čim se ljudi samoorganiziraju, to je jedna kratka nit do proljevanja krvi. Ne znam dali je toga svjesna vlada RH , ali to je kratka nit, isto kao i 90-e godine kad smo se počeli organizirati dolaskom balvana i uspostavljanjem balvana na prometnice RH. Potpuno je identična situacija i sada. Ako mi nemamo vojsku i policiju, ili vladu koja će nas zaštiti , onda je po mome trebamo rušiti, pa izabrati drugu Vladu koja će dati nalog vojsci da pomogne hrvatskoj policiji i narodu.

Tu ima oko 96 kilometara granice uz BiH prema Ličko senjskoj županiji. To je nemoguće čuvati. Badava je što dolazi ispomoć iz Zagreba i badava je što dolazi ispomoć iz drugih županija. Konfiguracija terena je takva da je nemoguće osigurati granicu prema BiH. Stvarnost je da su se ljudi naoružali i ljudi spavaju s oružjem u kući. Jer im ovi provaljuju u kuće, u automobile. Ja sam bio svjedok tome kakvu su štetu napravili u Gorskom Kotaru. Provaljivali su , ali na nekim mjestima čak nisu ukrali ništa niti su išta porazbijali, ali križ i crkvene relikvije su uzeli i sve razbili. Gdje god je bio križ, gdje god je bila slika svetaca, to su uzeli i satrali.

Mi to nismo htjeli ni objaviti javnosti, nego šutimo. A ono što je tragično jest da Večernji list ništa ne objavljuje o tome iako su mnogi ljudi dolazili i slušali naše govore, recimo u Delnicama prije tri mjeseca, ali objavili nisu ni slova. Ljudi se ne boje pričati, priča se javno , ali hrvatski mediji ništa ne žele prenijeti. A ono što nije izneseno pred javnost, to normalno, nije ni bilo. To je neodogovornost medija. Ne znam što reći osim da ih se treba bojkotirati uključujući i HRT, Večernji i Jutarnji jer nisu zaslužili da ih itko u Hrvatskoj kupuje.