GRAĐANI POZOR! Svinjska kuga je na vratima: Ministarstvo predviđa nagrade za dojave o potencijalnoj zarazi!

U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak na kojem su detaljno raspravljene mjere koje Ministarstvo poduzima i namjerava poduzeti u narednom razdoblju, radi ranog otkrivanja i sprječavanja unosa virusa Afričke svinjske kuge (ASK) u Hrvatsku.

Na sastanku su sudjelovali proizvođači i predstavnici sektora svinjogojstva, Hrvatski veterinarski institut, Hrvatska veterinarska komora i Hrvatski lovački savez.

Osnovni cilj svih mjera koje se poduzimaju je brza determinacija lokacije u slučaju pojave virusa te sprečavanje širenja na druge farme.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu za ASK, rezultate kategorizacije gospodarstava na kojima se drže svinje, rezultate provedbe Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, preporuke Europske komisije i Europske agencije za sigurnost hrane o načinu nadziranja ASK, iskustva država članica koje su zahvaćene s ASK i preporuke Stručnog tijela za ASK, na sastanku je usvojeno nekoliko zaključaka.

Posljednje izbijanje bolesti u Srbiji jasan je primjer kako se rizik od izbijanja ASK ne može precizirati na ograničeno područje zemlje (primjerice ograničavanje uz granicu sa zaraženom zonom). Obzirom da u Hrvatskoj predstoji vrijeme tradicionalne svinjokolje i prometovanja mesom svinja i živim svinjama, dodatno se povećava rizik. Stoga će se za sva gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima odrediti provedba mjere zabrane stavljanja u promet živih svinja na cjelokupnom teritoriju RH. Iznimno, klanje životinja na vlastitom gospodarstvu te premještanje živih svinja bit će dozvoljeno samo ukoliko prije istih ovlaštena veterinarska organizacija provede klinički pregled životinja na gospodarstvu u skladu s uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Klinički pregled nije potrebno provoditi ukoliko se žive svinje otpremaju sa gospodarstva izravno na klanje u odobreni objekt.

Iako je svijest lovaca značajno porasla u odnosu na obveze dostave uzoraka uginulih divljih svinja te provedbu biosigurnosnih mjera u lovištima, potrebno je intenzivirati i druge mjere iz Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, a koje se odnose na pojačani odstrel u svrhu smanjenja populacije. Mjera pojačanog odstrela od strane Ministarstva poljoprivrede sufinancirana je besplatnom pretragom na trihinelozu.

Kako bi se postigli što bolji rezultati i populacija svela na zadovoljavajuću brojku, Ministarstvo poljoprivrede će do 31. prosinca 2019. godine dodatno financijski poticati selektivni odstrel ženskih grla divlje svinje na cijelom području RH. Značaj ove mjere prepoznala je i Europska Komisija koja je Hrvatskoj odobrila financijska sredstva za sufinanciranje njene provedbe .

Kao dodatne mjere kojima se nastoji što ranije otkriti virus ASK uvodi se aktivno nadziranje odstrijeljenih divljih svinja u lovištima koja se nalaze na granici RH sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom te aktivno nadziranje domaćih svinja na svim gospodarstvima na kojima se svinje drže na otvorenom.

Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede planira uvođenje novčane nagrade građanima za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje . U cilju olakšavanja dojave otvorit će se besplatna telefonska linija te mail adresa na koju će se zaprimati informacije, a izdat će se i Uputa o biosigurnosti u slučaju nalaska lešine.

Građani se za sva pitanja mogu obratiti u Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail adresu: [email protected] ili na broj telefona 01/6443-540.