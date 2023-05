‘GRAĐANI NE PRATE SVE, PLENKOVIĆ MUDRO ODIGRAO!’ Čačić otkrio što je narodu promaklo: ‘Potpuno je jasno, ne dajem ništa, ispadam gospodin’

Najavljena porezna rasterećenja koja bi trebala rezultirati većim plaćama za sve građane od iduće godine izazvala su brojne komentare, a predsjednik Reformista, Radimir Čačić, iznio je vlastito mišljenje o toj temi. Iako još nisu poznati svi detalji, najviše se govori o ukidanju prireza.

Čačić je izrazio svoju nedoumicu u vezi s pravcem kojim Vlada ide. Premijer Plenković obećao je povećanje plaća, ali nije jasno kako će točno postići taj cilj.

“Ne znamo kud ide Vlada. Rečeno je da će se ići prema povećanju plaća. Kada pogledate pogeldate strukturu plaća vidi se da imate 20 posto na mirovine, imate doprinose, zdravstvo i ostalo osiguranje 17,3 i osobni odbitka koji je sad 4000 kuna. Tri su točke na kojima se mogu povećati plaće – mirovine, zdravstvo i osobni odbitak. Ja već neko vrijeme govorim, a i drugi su počeli, da bi po inflaciji osobni odbitak trebao biti najmanje 5000 kuna”, rekao je Čačić te dodao:





‘Uzmi jedini porez kojeg određuju općine i gradovi…’

“Na svakoj od tih stavki država, ako ima ogromne suficite, a ima, može dodatno subvencionirati i smanjiti trošak rada, to nije problem. Na kojoj od tih stavki to je druga stvar. Zašto Vlada kaže ne za osobni odbitak – koji ide direktno najsiromašnijima, on se direktno uzima lokalnim jedinicama, ako im uzme iz poreza na dohodak to mora platiti jer se to odmah vidi. Najlakše je uzeti na prirezu jer je to jedini porez kojeg određuju općine i gradove, a naročito je važan za velike.”

Čačić kaže da je puno gradova i općina već ukinulo prirez jer je to popularno za glasače, no neki, poput Zagreba, si to ne mogu priuštiti.

“Najlakše je na tuđi račun ispasti gospodin. Uzmi jedini porez kojeg određuju općine i gradovi, ukini ga i plaće će se povećati. Naročito u gradovima gdje HDZ nije popularan. A ako će Zagreb, Split i drugi to nadoknaditi, to je njihov problem. Tuđim novcem povećavaju plaću, ne novcem države. Ovo što govori Andrej Plenković, to može progutati samo netko tko nema pojma ni o čemu”, rekao je Čačić.

‘Država bitno povećala svoj udio otimanja’

Kaže da je povećanje BDP-a od 2016. do 2022. bilo 42 posto, a povećanje državnog budžeta u istom razdoblju 50 posto. “To znači da uz sve reforme o kojima Plenković govori, ‘mi dajemo’, ‘pomažemo građanima’, da je država bitno povećala svoj udio otimanja. Brže je raslo otimanje države nego što je rastao BDP i to je sva pamet.”

Što se tiče ukidanja prireza, Zagreb bi ostao bez 126 milijuna eura.

“To je 7,5 posto svih prihoda. To je bitno, to njih strašno udara. Plenković ih stavlja pred zid, otima novac da bi povisio plaće građanima Zagreba i kad počnu rasti cijene vrtića i drugih stvari, kao što će i rasti jer Tomašević mora nadoknaditi negdje, onda će dobiti političke batine. Građani ne prate sve, razumiju da im je Plenković povećao plaće, a Tomašević to otima. Politički je potpuno jasno. Ne dajem ništa, ispadam gospodin i otimam jedini porez kojim gradovi i općine mogu nešto reći. Ostalo je sve u rukama centralne države. Sve ostalo omogućuje da politika ucjenjuje u kontinuitetu svakog načelnika, gradonačelnika i župana. Rijetko možete čuti da neki od njih ima nešto čvrsto, jasno, tvrdo reći protiv Vlade – jer to ne smije nitko”, zaključio je Čačić za N1.