GRAĐANE ČEKA ŠOK, ŠEF PLINARE OTKRIO: ‘Rast računa za plin očekuje i građane i to čak do 70 posto’. A koji energent onda preporuča? ‘Pa, plin!’

Autor: Dnevno.hr

Poduzetnici, ustanove, bolnice, Crkve…svi su oni višestruko veće račune za plin već dobili.

Građani su već u strahu od najavljenih poskupljenja energenata, iščekuju se najavljene mjere Vlade.

Što o svemu kaže šef gradske plinare Jeronim Tomas?

U razgovoru za RTL rekao je zašto je došlo do tako velikih razlika u cijenama.

“Prije svega, to su geopolitički razlozi, a isto tako zbog COVID krize došlo je do povećanja potražnje za energentima i samim tim do povećanja cijene”, kaže i navodi da se to nije moglo prevenirati jer je plinski biznis takav.

“U trenutku ugovaranja cijena koje se ugovaraju sa strane nabave, trebalo bi zaključiti na strani prodaje i to nije napravljeno, tako da smo imali situaciju gdje smo s kupcima imali zaključane količine, a s druge strane smo imali varijabilne cijene koje nisu bile zaključane i čekao se trenutak da se zaključaju, ali taj trenutak nije nikad došao”, rekao je i naveo da za to treba odgovarati bivša uprava.

“Najbolja ilustracija za to je da je u prosincu 2021. cijena plina bila 10-ak puta veća, nego što je bila recimo godinu prije, tako da je to ogromna razlika i ogromni skok cijena”.

Kaže i da su do sada zaprimili između 6 i 7 posto prigovora u odnosu na ukupan broj poslanih računa sektoru poduzetništva.









“Dio računa je u cijelosti podmiren, a za dio računa još nisu dospijeća pa ne znamo hoće li biti plaćeno i u kojoj mjeri”, rekao je Tomas i dodao da u ovom trenu traju pregovori između resornog ministarstva, isto tako predstavnika vlasnika oko iznalaženja najboljeg rješenja za sve strane.

Što će biti s računima za siječanj?

“Kao što sam rekao, ovise direktno o ostatku pregovora, ali ti računi će biti i do 30 posto manji nego što je to bilo u 12. mjesecu”, kaže i objašnjava, to će biti tako zbog pada cijena na burzama.

Na pitanje što očekuje kućanstva od 1. travnja kaže, sve ovisi i o aktivnostima Vlade, i to je regulirana djelatnost.









“Što se tiče količina njih imamo, što se tiče cijena – one će rasti zbog rasta cijena ali ne u značajnoj mjeri kao kod poduzetnika”.

Neki energetičari govore da bi cijena plina za kućanstva mogla porasti do 70 posto, što on na to kaže?

“Moguće je, da. To je realno povećanje. Cijena plina raste znatno više”. Zanimljivo, na pitanje preporučuje li onda građanima da prijeđu na neki drugi energent, odgovara:

“Definitivno plin. Ja se nadam da to neće potrajati, ali vidjet ćemo što će se događati. Nitko to nije mogao očekivati, to je nešto što će se definitivno mijenjati u budućnosti”, rekao je za RTL dodavši da se teško može reći koliko će ovo potrajati.