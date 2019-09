GRAD RIJEKA U VELIKOM PRORAČUNSKOM PLUSU: Gradonačelnik se danas pohvalio viškom prihoda!

Autor: Dnevno

Proračun Grada Rijeke puni se predviđenom dinamikom, zaduženje se smanjuje, a u prvih šest mjeseci ostvaren je ukupni višak prihoda od 101,9 milijuna kuna, rečeno je u ponedjeljak na kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.

Prema podacima iz polugodišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna, ukupni prihodi i primici u prvih šest mjeseci iznose 488,5 milijuna kuna ili 41,4 posto godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna su 386,6 milijuna kuna ili 33,3 posto od godišnjeg plana.

Ukupni višak prihoda je 101,9 milijuna kuna, od kojih se 99 milijuna kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 2,9 milijuna kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.

Na ostvarivanje viška najviše je utjecao prihod ostvaren na osnovi sporazuma s Republikom Hrvatskom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te od prihoda iz EU fondova, na osnovi sufinanciranja velikih gradskih projekata. Na temelju sporazuma s Republikom Hrvatskom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, Grad Rijeka ostvario prihod od 49,1 milijun kuna, koliko iznosi procijenjena tržišna vrijednost nekretnina.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja sa 85,3 posto, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 12,8 posto te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,9 posto. Prihodi od poreza su 207 milijuna kuna ili 57,6 posto od godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2018., veći su za 14,6 mil. kuna ili 7,6 posto. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su za 17,7 milijuna kuna veći u odnosu na prvo polugodište lani.

U proračunu je planirano sukcesivno pokriće manjka iz prethodnih godina te se u 2019. predviđa pokriće dijela manjka od 56 milijuna kuna.

Gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je kako izvješće veseli, ali da višak ne znači da novca ima za razbacivanje te da je pomoć iz EU fondova strogo namjenska.

“Svi su radovi u ugovoreni i novac za tu namjenu bit će utrošen do kraja godine. Raduje podatak o povećanju prihoda od poreza jer to znači da su se povećale plaće ili broj zaposlenih, ali čim pomislite da su stvari krenule nabolje, Vlada, odnosno ministar financija Marić nagradi vas najavom nove porezne reforme koja se odnosi na porez na dohodak, i, ako bude usvojena, imat će veliki utjecaj na prihode jedinica lokalne samouprave, ponajprije na velike gradove. Konkretno, to bi za riječki proračun značilo oko 30 milijuna kuna prihoda manje. Zakonodavac bi trebao onima koji će poreznom reformom biti najviše pogođeni osigurati druge izvore financiranja, odnosno kompenzaciju gubitka”, istaknuo je Obersnel.