GRAD KOJEGA ĆE OD SVIBNJA SIGURNO VODITI ŽENA: Tri favoritkinje u borbi za prijestolje

Autor: Iva Međugorac

Nakon 15 godina na čelu Pule IDS-ov Boris Miletić odlučio se na nadolazećim izborima okušati kao kandidat za župana.

Umjesto njega, u utrku za gradonačelnice Pule ulaze tri dame, koje ujedno slove za favoritkinje na nadolazećim izborima.

Žestoka borba

Miletićeva nasljednica mogla bi tako postati njegova stranačka kolegica i aktualna zamjenica Elena Puh Belci, kojoj ozbiljno konkurira mlada SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović ekonomistica koja vodi lokalnu organizaciju najveće oporbene stranke. Da bi na ljevici u Istri moglo biti gužve vidljivo je i iz kandidature Dušica Radojčić koju je podržala platforma Možemo. Radi se inače o aktivistici i nekadašnjoj šefici udruge Zelena Istra.

HDZ-ov kandidat za Pulu je vijećnik Mirko Jurkić, no on u anketama stoji nešto lošije i od nezavisnog kandidata Filipa Zorčića, a u istim tim istraživanjima najviše šanse ima IDS-ova kandidatkinja, no u ovom se kraju ne odbacuje mogućnost suradnje između Možemo i SDP-a, ali tek u drugom krugu u kojem će nastojati srušiti dugogodišnju vlast IDS-a u Puli, što će biti i više nego izazovno.