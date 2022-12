‘GOVORIO SAM MU DA NE IDE!’ Tata Periš godinu dana bez najdražeg Mateja: ‘Vjerujem da ćemo se ponovno sresti, sastati, biti zajedno’

Blagdani su najteži onima koji oplakuju svoje mrtve. Jedan od njih je i Nenad Periš čija je teška sudbina povezala cijelu bivšu Jugoslaviju kada je u noći s 30. na 31. prosinca 2021. godine njegov sin Matej nestao u Beogradu, kamo je sa svojim prijateljima otišao na doček Nove godine.

Usprkos brojnim molitvama, Matej Periš je nekoliko mjeseci poslije nađen mrtav, a njegov otac se na godišnjicu njegovog nestanka sa suzama sjeća posljednjeg Božića sa svojim sinom.

“Protekla godina prošla je u jednom trenu, u razmišljanju o mome Mateju, u prihvaćanju nekih novih spoznaja i o životu koji se u potpunosti promijenio, i koji ja i svi mi u obitelji, nažalost, moramo prihvatiti onakvim kakav jest.





Njihov posljednji Božić

Posljednji put sam sa svojim sinom ručao na Božić 2021. godine i tada smo on, ja i njegove dvije sestre odigrali posljednju partiju na karte. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je to na ovom svijetu naš posljednji zajednički ručak. No, eto, tako je očigledno bilo suđeno, zapisano u nekim nama, običnim ljudima, nevidljivim knjigama”, govori Nenad Periš u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

“Razgovor oko odlaska o Beograd vodili smo Matej i ja više od dva mjeseca. Bio sam protiv toga da ide u Beograd, i to iz jednostavnog razloga jer sam u sebi imao neki loš predosjećaj. Također su mu i sestre govorile da ne ide u Beograd, ali on je htio ići sa svojim prijateljima. Govorio sam mu kako je Beograd odličan grad za provod, da je velik, da se čovjek može zabaviti na puno mjesta, ali sam mu isto tako govorio i da je daleko. Želio sam da ide, ako već mora nekamo ići na doček, negdje bliže, ne tako daleko. No u svojim nagovaranjima nisam uspio, a da sam uspio, nikada ne bismo doznali što smo izbjegli”, kazuje Periš.

Progovorio je i o životu nakon gubtika sina.

“Hvala Bogu koji mi daje snagu da prihvatim stvarnost onakvu kakva jest i da mi daje snage kako bih dalje mogao nastaviti živjeti, s mojim Matejem, jer on je u svakom trenutku, u svakom mom udisaju, sa mnom i zaista vjerujem da njegov odlazak s ovog svijeta nije konačan kraj. Vjerujem da ćemo se on i ja ponovno sresti, sastati, biti zajedno, jer na život ne možemo staviti točku. Na život možemo staviti samo tri točke”, zaključuje Periš.