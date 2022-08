‘GOVORIM TO DESET GODINA’! Džaba upozorenja, iskusni kriminalist bijesan je zbog likvidacije na Zrću: Pozadina problema je jeziva

Autor: L.B.

Nakon brutalne likvidacije na Zrću u četvrtak ujutro pred noćnim klubom, među ljudima, posljedice obračuna crnogorskih mafijaških klanova, još jednom je u fokus isplivalo pitanje sigurnosti u Hrvatskoj.

Naime, iako ovo nije niti blizu prvi mafijaški obračun na hrvatskom tlu, neugodnost stvara činjenica da se dogodio na javnom mjestu, uz prisutnost drugih ljudi, koji su lako mogli postati kolateralne žrtve Srbina Duška Tanasovića (28) koji je mučki, hicem u glavu iz blizine, likvidirao Gorana Vlaovića (38).

Trebamo li se brinuti što najveći kriminalci bezbrižno šetaju Hrvatskom te imaju li MUP i SOA sigurnosni problem, budući ovo nije prva ovakva likvidacija u Hrvatskoj, za Večernji je otkrio kriminalist Željko Cvrtila.





‘Politički postavljeni kadrovi bez jasnih kriterija i kompetencija’

“MUP i SOA već dugo imaju sigurnosne probleme, oni se bave sigurnosnim problemima, ali unutar svoje organizacije imaju probleme. Kadrovi nisu posloženi onako kako bi trebali. Manje su stručni, više su nestručni, politički postavljeni bez jasnih kriterija i kompetencija i onda naravno da se tu događaju raznorazni propusti. Ne samo propusti, ljudi koji su operativci, koji su izvršitelji kad vide takve rukovoditelje onda su ih manje spremni slijediti i odrađivati svoje zadaće, svatko onda gleda svoje interese…”, istaknuo je Cvrtila.

On dodaje i kako je taj sustav truo.

“Ja to govorim već deset godina. Davno sam rekao da SOA-u treba rasformirati jer ovakva ne služi ničemu. Ovakvi kriminalci nam se šeću, a da mi to ne znamo. U Draškovićevoj su ubojice iz susjednih država stanovale prije nego su ubile Pukanića. Ona ekipa što je dekapitulirala glave na Jarunu, živjeli su tu na Laništu dugo vremena. Prošle godine je cijeli kat zgrade otišao u zrak zbog pokušaja ubojstva nekog njihovog člana. Situacija je takva da oni jednostavno slobodno i neometano se šetaju. A da ne govorimo da su neki od njih imali hrvatske dokumente, a vjerojatno ih imaju i danas”, kazao je Cvrtila.

‘Nije njima problem platiti 10, 15, 20 tisuća eura da dođu do dokumenata’

Nedavno je u Zagrebu uhićen Crnogorac Ivan Vujović koji je u Srbiji tražen zbog pokušaja ubojstva. Imao je krivotvorene hrvatske dokumente, a u našu je državu došao na plastične operacije kako bi promijenio izgled. Pao je tek kada je policajcima na uvid dao krivotvorenu vozačku dozvolu. Cvrtila je komentirao i popularnost hrvatskih dokumenata među srpskim i crnogorskim kriminalcima.

“Popularni su oni dokumenti do kojih se može lako doći. Očito da se do hrvatskih može doći. Nije njima problem platiti 10, 15, 20 tisuća eura da dođu do dokumenata. Drugi razlog je što je Hrvatska u Europskoj uniji pa im to otvara prostor nesmetanog kretanja unutar Europske unije”, rekao je Cvrtila.

Zaključio je i kako su škaljarski i kavački klan klanovi koji su glavni dovoznici kokaina za ovo područje, a suradnika preko kojih distribuiraju i dalje šalju svoju robu sigurno imaju i u Hrvatskoj.