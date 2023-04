‘GOVORILA JE DA S HDZ-ovcima TREBA KAO S NACISTIMA’ Plenković zapamtio grube riječi: ‘Nama tumači da kršimo Ustav, ali to nije točno’

Autor: I.G.

U ponedjeljak je održana sjednica užeg i šireg Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu. Nakon sastanka izjavu za medije dao je premijer Andrej Plenković.

“Komentirali smo i komentare agencije Fitch što govori da smo konsolidiranog položaja i prema financijskijm i gospodarskim institucijama. Ono što je dobro je i turizam koji će utjecati na rast BDP-a, a važno je i što je Hrvatska rapidno nastavila smanjivati udio javnog duga. Sada svi očekuju veći rast gospodarstva u 2023.

Osvrnuli smo se i na obnovu od potresa, imamo milijardu i tri milijuna eura, trenutno smo na 731 milijun eura koje smo potrošili te smo uvjereni da ćemo sva sredstva biti apsorbirana do 30. lipnja. I nakon toga smo osigurali dodatnih milijardu i 200 eura. Obišli smo i dvije županije, a prošloga tjedna potpisan je ugovor s norveškom kompanijom Wärtsilä, više nego dvostruko ćemo povećati kapacitete LNG-a”, rekao je na početku.





Očekuje pad inflacije

“Ministar Malenica je danas u kontaktu s VS-om, dali su priopćenje i razgovori o plaćama sudaca traju. U ovom trenutku je najvažnije da se nastavi pripremanje novog zakona i rješenja”, poručio je te dodao kako ne vidi razloga za štrajk sudaca.

“Nisam ga vidio ni za štrajk liječnika, pa tako sada ni za štrajk sudaca”, ističe premijer.

Govoreći o inflaciji, rekao je da očekuje daljnji osjetni pad.

“Za razlike od ranijih Vlada koje nisu dirale osnovice, mi smo svima podigli plaće. Podaci govore za sebe, više su nego jasni. A mi ćemo razgovarati sa svima”, rekao je Plenković.

‘Mi ne kršimo Ustav’

Govoreći o kritikama koje HDZ dobiva od oporbenih zastupnika, premijer je rekao kako on nije taj koji širi mržnju o drugima. Napominje i da cijela oporba nije ni spomenula aferu Sortirnica.

“Da je slučajno ovaj ih Međimurja bio iz HDZ-a, mi ne bismo mogli živjeti od toga. Govorim o tome jer imamo puno izazova i reformi za provesti. Ne idem ja u Sabor i govorim da treba mrziti HDZ, a ovi neki koji odmah počnu plakati kad im se nešto kaže zaborave da su rekli da mrze HDZ” poručio je.









“Ona je ta koja je govorila kako mrzi HDZ, pa je ista govorila i da s nama treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata. To nije pretjerivanje? Nama tumači da kršimo Ustav, ali to jednostavno nije točno. Budimo realni, svi su rekli da je bila bonaca do aktualca. Nije premijer rekao ‘Auf Wiedersehen’ nijednom građaninu, već političarki koja je govorila te stvari. Kad se to čuje, onda to ima možda neki svoj smisao”, dodao je.