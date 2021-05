GOVORI TOMAŠEVIĆA I ŠKORE! Stručnjak za Dnevno: ‘Tomašević je pokušao sniziti očekivanja birača, a Škoro je danas opušteniji nego prije’!

Autor: Valneo Kosić

Izborna večer je gotova i poznati su pobjednici ovih lokalnih izbora. Došlo je do promjene vlasti u četiri velika grada, izuzevši Rijeku gdje je i dalje SDP na vlasti s novim gradonačelnikom.

Pritom su izbori za gradonačelnika Zagreba koji je nakon 20 godina dobio novu vlast bili u najvećem fokusu javnosti. Iako je kampanja bila relativno žestoka, nakon prvog kruga postalo je jasno da Miroslav Škoro nema nikakve šanse za pobjedom.

Moglo bi se reći kako izbori u Zagrebu nisu bili neizvjesni. Bili su očekivani, baš kao i govori koje su održali Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević nakon objave rezultata.

Kakvom su se retorikom služili i što je obilježilo njihove govore, za portal Dnevno komentirao je komunikacijski stručnjak i politički analitičar s Londonske škole za odnose s javnošću, Zoran Pucarić.

U oba govora bilo je klišeja

Miroslav Škoro izgubio je treće izbore po redu, a u svom govoru pokušao je istaknuti kako on zapravo nije gubitnik.

Pucarić smatra kako je Domovinskom pokretu bilo posve jasno da neće osvojiti grad te da je cijela kampanja imala za cilj pozicionirati stranku za neke buduće izbore provodeći jednu radikalnu kampanju.

“U jednom i drugom govoru bilo je političkih klišeja. Tu se nismo daleko odmakli. Domovinski pokret vodio je poprilično jaku političku kampanju s obzirom na to da je svima bilo jasno da nema nikakve šanse napraviti preokret. Mislim da nitko racionalan nije očekivao da će Miroslav Škoro uspjeti preokrenuti rezultat, kakvu god kampanju da vodio. Oni su kroz ovu kampanju pokušali mobilizirati onaj nekakav svjetonazorski krug birača koji oni privlače i to su činili dosta radikalno. Bilo je tu svega u kampanji i razumljivo je da su tako krenuli. Mislim da takva kampanja nije doprinijela nekoj klimi u društvu, ali oni su ostvarili neke svoje ciljeve. Oni sada nabrajaju da su stranka koja se tek organizirala i da su kao stranka nastali tek nakon predsjedničkih izbora. Oni su doista neke svoje ciljeve ostvarili i uzeli su vođenje nekih manjih jedinica lokalne samouprave te grada Vukovara gdje je pobijedio Ivan Penava”, rekao je Pucarić.

“Biračima je nudio ono što od njega očekuju”

“Ono što rade jest to da se spremaju za neke sljedeće izbore. Sada imamo stanku od tri godine. Sljedeći izbori su za EU parlament i tada ćemo vidjeti dokle su stigli. Već sam nekoliko puta rekao da se Miroslav Škoro pozicionirao puno desnije nego što on to je. On je u svoj uži krug ljudi pripustio neke ljude koji su puno desnije od njega i isto tako on ima neki narativ kojeg njegovi birači očekuju da će čuti od njega. On to biračima i nudi, a koliko je to prirodno i koliko je to nešto što je doista njegova politika, a koliko politički marketing, pokazat će vrijeme. On je prekratko na političkom tržištu kao persona koju je izgradio u politici. Tek ćemo za koju godinu vidjeti gdje je doista Miroslav Škoro sa svojom politikom i svjetonazorom”, kazao nam je Pucarić.

“Škoro se nije osramotio”

Ističe kako se Miroslav Škoro nije osramotio te da je postignuo dobar rezultat.









“Pitanje je sada hoće li prihvatiti stigmu gubitnika. On je doista izgubio tri puta za redom, ali on je ipak novo lice na sceni. Nema neosvojivih tvrđava, postoje samo oni koji su prerano odustali i koji još nisu krenuli u još jedan pokušaj. Ja prema tome ne vidim problem u tome što je on izgubio izbore. Ove izbore nije mogao dobiti nitko osim Tomislava Tomaševića. On je u kampanji za ove izbore za razliku od svih ostalih kandidata, jako, jako dugo. Bilo je samo pitanje tko će dobiti koliko glasova, ali tko će pobijediti nije bilo upitno. Rekao bih da se u tom pogledu, Miroslav Škoro nije osramotio. Izvukao je jedan sasvim pristojan postotak glasova. S takvom retorikom se ne može dobiti urbani Zagreb, ali on te izbore nikako ne bi dobio. Ovime je on bildao svoj imidž i prepoznatljivost stranke”, govori Pucarić.

“Danas je puno opušteniji i ležerniji”

Na pitanje koliko su medijski nastupi Miroslava Škore evoluirali i koliko je njegova retorika napredovala, Pucarić kaže kako je Škoro postao očigledno ležerniji i opušteniji.

“Ja dan danas ne znam što se dogodilo na onoj debati za predsjedničke izbore kada se zacrvenio nakon napada Katarine Peović. To bi trebalo pitati Miroslava Škoru. Iznenadila me ta reakcija jako jer ako nešto gospodin Škoro ima, to je scenski nastup. On je profesionalni zabavljač kojem pozornica i publika apsolutno nisu strani. On to zna i on to kao zabavljač radi vrlo dobro. Ako gledamo njegova sučeljavanja, a mislim da ih je bilo previše sa Tomislavom Tomaševićem, on je zauzeo jedan poprilično ciničan stav i katkad je djelovao čak i nezainteresirano, ali svejedno je koristio medijski prostor i postavio se drugačije kako ga ništa ne bi moglo iznenaditi kao što je to učinila Katarina Peović. Mislim da je sada puno ležerniji i opušteniji”, rekao je Pucarić.

Tomašević je u svom govoru pokušao smanjiti očekivanja

Kada je riječ o govoru Tomislava Tomaševića, Pucarić smatra kako je on bio umjeren i posve očekivan, a iskoristio ga je kako bi spustio očekivanja birača.









“Tomaševićev govor nije bio nikakvo iznenađenje. Bio je očekivan. On je na kraju jednog maratona i nismo trebali očekivati od njega da će skakati u visinu i pokazivati nekakvu entuzijastičnost. Pobjeda je bila očekivana. Izborna utrka nije bila napeta, sve se znalo i ja tu ne vidim nikakav problem. Treba primijetiti kako je nakon podizanja ljestvice očekivanja građana do gotovo nerealnih visina – od strane nekih članova njegovog tima – sada pokušao malo spustiti loptu na zemlju i ljudima je obećao krv, znoj i suze te nekakav dugoročni prosperitet. Vidjet ćemo kakvim će tempom to ići. Bilo tko, tko očekuje promjene od sutra, u krivu je. Prvi mandati pročelnika dolaze u pitanje tek u 11. mjesecu ove godine i prije toga većih promjena neće bit”, upozorava Pucarić i nadodaje kako je Tomašević pokušao umiriti i drugu stranu koja je u kampanji bila donekle ostrašćena.

Poslao je poruku da kampanje od sutra nema i da se život mora nastaviti dalje”, rekao je Pucarić.

“On nije klasičan političar”

Tomaševiću retoriku i stil ocijenio je netipičnom za političke nastupe kakve obično u politici imamo.

“On nije klasičan političar i ne primjenjuje neke klasične političke figure. Jedan od problema hrvatske politike je taj da su se nositelji vlasti u jednom trenutku previše počeli oslanjati na PR koji je postao proteza za nedostajuće politike. Dakle, kada ne znaju što reći, onda koriste floskule i općenite fraze. On se time ne koristi i dapače u kampanji je rado bježao u komunalne teme jer se tamo najbolje snalazi i vrlo konkretno govori. Njemu nekakve općenite političke komunikacijske strategije ne leže, ali zato je dobro informiran i daje konkretne odgovore. Vidjet ćemo hoće li sada kada dođe na vlast i kada će morati odlučivati postati političar ili netko tko će voditi. To je dilema koja je pred njim i pred nama”, zaključuje Pucarić.