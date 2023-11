Gotovo nestvaran prizor snimljen u Splitu: Pogledajte što ovi ljudi rade usred oluje

Autor: Z.S.

Gotovo nestvarni prizori snimljeni su na splitskim Baćvicama. Iako je olujno jugo prešlo je u jugozapadni vjetar lebić i stvorilo velike valove koji uzrokuju probleme u pomorskom prometu i poplave zbog podizanja nivoa mora, to nije spriječilo nekolicinu entuzijasta da se usude napravili ono što većini ne bi palo na pamet. Naime, par hrabrih surfera odlučilo se upustiti u borbu s valovima.

Problemi od jutra

U cijeloj Dalmaciji od jutra probleme stvara olujno jugo praćeno kišom. Na području Žeževice vjetar je srušio stup dalekovoda te su stanovnici ovog područja ostali bez električne energije. Djelatnici HEP-a su na terenu.





Poplavljena riva u Zadru…. "Nevjerojatno je koliko su brze promjene. Sada je sunčano…" govori nam pratiteljica koja nam je poslala video. pic.twitter.com/oT34BhMwBX — DHMZ (@DHMZ_HR) November 3, 2023

Zaseoci u Zadvarju također su ostali bez električne energije. Nestanak struje dogodio se jutros i na omiškom području, javlja Dalmacija danas. Iz HEP-a su milili za strpljenje dok se kvarovi ne uklone. Njihovi djelatnici po dojavama izlaze na teren te nastoje sanirati kvar, a struja će se u kućanstva vratiti nakon što HEP-ovci odrade posao.









Također, olujno nevrijeme noćas je odronilo dio obalne šetnice u Opatiji. Zabranjen je prolaz obalnom šetnicom od Hotela Kvarner do UP Šporer, objavio je Grad Opatija.

Što kaže DHMZ?

Prema prognozi DHMZ-a u Hrvatskoj će u petak biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće jače izraženi i obilniji. Vjetar umjeren i jak jugozapadni i južni, uglavnom u gorju i na Jadranu s olujnim udarima. Prema večeri vjetar u slabljenju. Temperatura zraka na kopnu većinom od 11 do 17, na Jadranu od 15 do 20 °C, navečer osjetno svježije.

A u subotu se očekuje djelomice sunčano, povremeno više oblaka. Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana na Jadranu i u gorju, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Krajem dana sa zapada jače naoblačenje s kišom ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i u gorju i jak. Navečer će vjetar postupno jačati, a na moru okretati na južni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu većinom između 10 i 15 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju malo niža.