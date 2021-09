GOTOVO JE? Talibanski borci tvrde da se njihova zastava vijori u ‘Dolini lavova’, to je ‘novi dragulj u njihovoj kruni’. Pokret otpora i dalje prkosi

Talibani su proglasili pobjedu u dolini Pandžšir sjeveroistočno od glavnog grada Kabula, posljednjem djelu teritorija koji je ostao izvan njihove vlasti.

Skupina je na internetu objavila snimke svojih boraca koji su tamo podigli zastavu.

Borci otpora, s druge strane, tvrde su kako su još uvijek prisutni na “svim strateškim položajima” i “nastavljaju borbu”.

You see how many Taliban fighter have been only in Anaba district #panjshir

They are on the main roads

We have the valley, the mountains

We fight back for our freedom pic.twitter.com/jZ8hxpR2ft

— Panjshir_Province (@PanjshirProvin1) September 7, 2021