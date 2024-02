Gotovo je s proljećem usred zime: Početak tjedna donosi drugačije vremenske uvjete

Autor: Dnevno.hr

Sa sunčanim je vremenom, barem za neko vrijeme, kako se čini, završeno. Naime, polje visokog tlaka nad sredozemnim morem je postojano, a frontalni poremećaji premještaju se nad sjevernom i srednjom Europom.

Manja količina nestabilnog i vlažnog oceanskog zraka, čija se glavnina nalazi sjeverno od Alpa, djelovat će na vrijeme u našim sjevernim i istočnim krajevima, unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.

Tako će danas vrijeme na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povećane naoblake bit će u Gorskom kotaru i Lici gdje je potkraj dana moguća i slaba kiša. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura.

Novi tjedan, nova promjena

No, topla i suha bura podno Velebita na trenutke će biti i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 12 do 15, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 15 do 20 stupnjeva.

U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro naoblačenje sa zapada, prestanak bure i slaba kišu na sjevernom Jadranu označit će promjenu vremena. U ponedjeljak će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, s poslijepodnevnom slabom kišom u Lici, Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu.

Na srednjem i južnom Jadranu te u istočnim krajevima unutrašnjosti prevladavat će sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10, a najviše dnevne od 11 do 16 stupnjeva.

Idući tjedan započet će uz manji pad temperature zraka i slabu buru na Jadranu. Prvi dio tjedna promjenljivo oblačno uz brze izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Od sredine tjedna zapuhat će jugo i jugozapadnjak uz povečanu naoblaku i kišu. Na Jadranu i u planinama zaobalja moguće su veće količine oborine.