GOTOVO JE! PLENKOVIĆ I ŠKORO IDU SKUPA: Plan za potop SDP-a je tu! Vodit će buduću Vladu RH

Autor: Dnevno V.K

Sada je i službeno. Zajedničke političke budućnosti Mosta i Domovinskog pokreta Miroslava Škore neće biti. Dugo se pregovaralo o zajedničkom izlasku na izbore, a sada je nakon svega ostao gorak okus u ustima jednih i drugih. Oštre riječi prvi je uputio Miroslav Škoro koji je nakon raskida pregovora poručio kako je Most stranka koja se pokazala kao težak i nepouzdan politički partner. Da od tih pregovora neće biti ništa jasno je već danima. I sam Most ovih je dana govorio da se toj koaliciji žestoko protivi HDZ. Da stvar bude još konkretnija, neslužbeno doznajemo kako je Most tražio od Miroslava Škore i Domovinskog pokreta čvrstu garanciju (pismenu) da neće ući u koaliciju s HDZ-om nakon izbora. S obzirom na sve, tvrdnje kako HDZ i Domovinski pokret ulaze u koaliciju nakon izbora i da je to već gotova stvar imaju sve više osnove.

Da se unaprijed znalo da od te koalicije neće biti ništa, potvrdio je danas i Nikola Grmoja. U Domovinskom pokretu nije bilo stvarne volje za dogovorom. ” U pregovorima se sjećala težina HDZ-ovih otrovnih strelica i poruke da se sa svima, pa i sa Škorom može surađivati, ali da se s Mostom ne može”, rekao je Grmoja. Upitan je li koaliranje s Mostom bila prepreka Škorinom Domovinskom pokretu za eventualnu suradnju s HDZ-om nakon izbora, Grmoja je kazao da su to rekli iz HDZ-a, a da njihove tvrdnje o Mostu kao nepouzdanom partneru, sada ponavlja i Škoro. Dakle, razlog prekida pregovora je sigurno ultimatum HDZ-a i Mosta, a to nam je potvrdila i osoba vrlo dobro upoznata s događanjima na saborskim hodnicima. ” Naveliko se šuška o tome da Most traži od Miroslava Škore da potpiše kako postizborne koalcije s HDZ-om neće biti, ali Domovinski pokret to odbija.”, rekla je naša sugovornica i prije nego što su se pregovorili službeno raspali.

Jasno je da bi Plenkoviću bilo izrazito teško surađivati s Mostom. Između HDZ-a i Mosta bilo je naprosto previše “zle krvi”. Od rušenja ministara zbog Agrokora, izbacivanje iz koalicije, pa čak i fizički sukob u Saboru. Svima je već jasno da si je Miroslav Škoro upravo otvorio mogućnost za sastavljanje Vlade s HDZ-om, a priprema javnosti na tu mogućnost i ispitivanje terena su počeli. Kao što smo već pisali, između HDZ-a i Domovinskog pokreta već se razgovara i o eventualnim funkcijama. Ukoliko se sve odvije po planu, Andrej Plenković i Miroslav Škoro mogli bi voditi buduću vladu RH. Ostaje samo pitanje, hoće li i ta ljubav puknuti kao što je pukla između HDZ-a i Mosta? Ipak je Miroslav Škoro okružen ljudima kojima je Plenković “trn u oku”. S druge strane, domaća politika uvijek zna kako iznenaditi birače.