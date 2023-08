Gotovo je, nekad velika hrvatska stranka propada: Plenkovićevi partneri već mjesecima nemaju ni predsjednika

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nekoć je HNS, dok su njime vladali bivši ministri Vesna Pusić, Radimir Čačić, pa i Ivan Vrdoljak, slovio kao mala stranka u kojoj su se gradile velike karijere uglavnom po državnim tvrtkama i u javnom sektoru.

Bila su to ona vremena u kojima je HNS slovio za treću političku opciju u zemlji, međutim, treba reći da su se svi HNS-ovi šefovi na političkom tržištu znali prodati znatno bolje nego što je u stvarnosti vrijedio potencijal njihove stranke, pa su i do saborskih klupa i do vodećih pozicija u državi dolazili uglavnom preko zajedničkih lista sa SDP-om.

SDP je s vremenom prerastao u njihova prirodnog partnera iako liberalna politička orijentacija koju je promicao HNS ne bi trebala imati dodirne točke sa socijaldemokracijom.





Na rubu opstanka

U hrvatskoj su politici sva ta ideološka pravila odavno pregažena, a dodatno ih je pogazio HNS u Vrdoljakovoj eri, kada su, spašavajući Vladu premijera Andreja Plenkovića, ušli u pogubnu koaliciju s HDZ-om koji su dotad žestoko kritizirali. Taj eklatantni primjer političke trgovine Vrdoljakove liberale gurnuo je na margine hrvatske politike i od nekoć utjecajne stranke stvorio strančicu koja se na posljednjim parlamentarnim izborima, koketirajući opet s Plenkovićevom strankom, borila za preživljavanje.

S obzirom na broj zastupnika u parlamentu, teško se može reći da je HNS, čije se članstvo u međuvremenu osulo i na Glas Anke Mrak Taritaš i na Čačićeve Reformiste, preživio.

Štoviše, generalno je dojam da su i oni koji su nakon HNS-a osnivali vlastite stranke i pokušavali krenuti nekim svojim političkim putem na rubu opstanka, no zanimljivo je kako je HNS u anketama još prisutan. Tako je posljednji Crodemoskop otkrio da ta stranka koja nema ni predsjednika uživa potporu od 0,8 posto, koja je, doduše, zanemariva, no to i nije tako ako ih se usporedi s konkurentskim HSLS-om koji uživa potporu od 0,4 posto.

Naravno da je ovdje riječ o potpuno zanemarivim brojkama i mogućim statističkim pogreškama koje govore o smrti dviju liberalnih opcija, no ovi podaci zanimljivi su i zbog toga što su te dvije stranke dio vladajuće koalicije, ali i zbog toga što HSLS, za razliku od HNS-a, ima predsjednika.









Malo je poznato da je prije nešto više od devet mjeseci Stjepan Čuraj obznanio da se povlači s funkcije predsjednika HNS-a, ali da unatoč tomu ostaje u stranci koju je nakon njegove ostavke preuzeo dugogodišnji načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj, koji, kako je tada rečeno, HNS nastavlja voditi do unutarstranačkih izbora, a oni zasad još nisu u planu.

Velika očekivanja

Čuraj se, govorilo se tada, povukao iz obiteljskih razloga, no ruku na srce, ne može se reći kako je i on za tu stranku napravio neke značajnije iskorake, što, doduše, nakon koalicije s HDZ-om i nije lak zadatak. Težak zadatak ima i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, koji od odlaska Darinka Kosora upravlja HSLS-om, strankom koja je svoje najbolje dane proživljavala u eri Dražena Budiše i eri pokojne Dorice Nikolić. Od Budišina odlaska iz politike kontinuirano se i bezuspješno najavljuje oporavak HSLS-a, a mnogi su velika očekivanja imali baš od Hrebaka koji je prije preuzimanja HSLS-a u svojem Bjelovaru odradio korektan posao i gradsku upravu te grad učinio transparentnima.

Hrebak je inače po zanimanju kriminalist koji je prije političkog angažmana bio zaposlen u Policijskoj upravi Bjelovar i Policijskoj upravi zagrebačkoj, a do izbora za gradonačelnika Bjelovara bio je državni tajnik u Ministarstvu uprave. Dužnost bjelovarskog gradonačelnika prvi je put preuzeo nakon lokalnih izbora 2017. godine, na kojima je osvojio više od 64 posto glasova svojih sugrađana. Drugi mandat Hrebak je osvojio u prvom krugu lokalnih izbora 2021. godine, kada mu je povjerenje dalo više od 66 posto sugrađana.









Veliko je pitanje hoće li nakon idućih parlamentarnih izbora HNS uopće postojati kao parlamentarna opcija, ali za HSLS-ov parlamentarni status još ima nade jer Plenković s Hrebakom priprema takozvanu točkastu koaliciju zahvaljujući kojoj će se barem on u svojoj županiji i izbornoj jedinici domoći saborskih klupa. Upitno je što nakon idućih izbora očekuje i druge parlamentarne i dugovječne opcije poput, primjerice, HSS-a, na čijem je čelu Krešo Beljak, a mnogi misle da ni ta stranka u idućem sazivu Sabora neće imati parlamentarni status. Nema nikakve dvojbe da će HDZ na idućim parlamentarnim izborima opet biti relativni pobjednik, na to ukazuju sve ankete provedene u posljednjih godinu dana.

Na krivom putu

Nije upitno što će se na izborima događati s HDZ-om, ali je i više nego upitna sudbina SDP-a, koji bi s političkog trona na ljevici mogao izgurati Možemo koji je na izbore odlučio ići kao samostalna politička opcija.

Neki tvrde da bi Možemo na idućim izborima mogao dogurati do 17 mandata, što, naravno, valja uzeti s rezervom jer SDP još slovi kao stranka s izgrađenom infrastrukturom i nekolicinom snažnih pojedinaca, dok Možemo tim putem tek treba krenuti. Na krivom putu nalaze se Socijaldemokrati koji, bez obzira na snažnu i prepoznatljivu ekipu, na ljevici još ne konkuriraju za ozbiljnu stranku.

U ozbiljnim je problemima i Ivica Puljak sa svojim Centrom koji se počeo osipati. Most se, pak, donekle stabilizirao, ali stranka koja se rijetko u medijima spominje zbog rejtinga, iako on već godinu dana uzastopno raste, zasigurno je Domovinski pokret koji bi, kada su koalicije u pitanju, na idućim izborima mogao biti jezičac na vagi bez kojeg Plenković neće moći formirati vladajuću većinu, jer sve i da Plenković poželi ići u koaliciju s Možemo o kojoj se spekulira, to u unutarstranačkim redovima može izazvati velika negodovanja koja se već sada najavljuju u slučaju realizacije takvog scenarija.

Sve u svemu, jedini čija je pozicija sigurna jest Milorad Pupovac, čiji se SDSS na idućim izborima može nadati osvajanju triju zajamčenih mandata, a ostalih pet od ukupno osam mandata dijeli se na ostale manjinske predstavnike.

Najveći apsurd

Oni koji pomno prate i analiziraju ankete koje se u javni prostor plasiraju smatraju kako HNS neće biti ključan za sastavljanje buduće vlade, neće to biti ni manjine, već će Plenković morati odlučiti i otvoreno priznati s kime želi koalirati.

Ako to nije Možemo, onda mu ne preostaje ništa drugo nego koalicija s Pokretom koji se izgradio u najstabilniju političku stranku na desnoj sceni jer dobar dio desnog biračkog tijela Most ne smatra desnicom, posebice otkako je bračni par Raspudić počeo nuditi koaliciju strankama ljevice s kojima su planirali formirati vladu s ideološkim moratorijem, što je jedan od najvećih apsurda hrvatske politike.