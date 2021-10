GOTOVO JE! KREĆU STROGE MJERE, NAJGORI SCENARIJ! Susjedi pred slomom: ‘Moramo spriječiti Bergamo!’

Autor: N.K

Otkako je nastupilo hladnije vrijeme, a ljudi se vratili u zatvorene prostore, broj zaraženih je diljem svijeta rapidno skočio. Zbog toga mnoge zemlje uvode strože mjere, a među njima je i Slovenija koja je imala velikih problema s prosvjedima protiv mjera.

Unatoč tome, njihova Vlada odlučila je zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije uvesti oštrije restriktivne mjere koje će stupiti na snagu od ponedjeljka, a ne isključuju se i nove ako se sada negativni trendovi nastave.

Ministar zdravstva Janez Poklukar kaže kako je ovo zadnji trenutak da spriječimo Bergamo i slom zdravstvenog sustava.

Strože mjere, kontrola covid potvrda

Od ponedjeljka će svi učenici i studenti morati raditi testove umjesto jednom, dva puta tjedno.

Osim toga, češća redovna obvezna testiranja od ponedjeljka se uvode i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, a maske će trebati nositi i oni koji su cijepljeni, ako su u neposrednom kontaktu s drugim osobama.

Uvodi se i stroži režim covid propusnica. Tako će vlasnici lokala morati kontrolirati sve posjetitelje, a ukoliko ih ovi odbiju pokazati ili se identificirati, trebaju im zabraniti ulaz, u protivnom snose odgovornost, rečeno je na vladinoj konferenciji za novinare.

“Idemo prema najgorem”

“Epidemiološka slika je loša, idemo prema najgorem stanju u epidemiji do sada”, kazao je ministar zdravstva Janez Poklukar. Ne bude li se stanje promijenilo i ako broj hospitaliziranih na intenzivnoj njezi zbog covida-19 naraste na 160 do 180 (trenutno ih je 133), to bi značilo moguće zatvaranje dijelova društvenog života, dodao je.