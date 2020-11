GOTOVO JE! IDE USTAVNA TUŽBA HRVATSKOJ! Medak šokiran odlukom o zatvaranju kafića: ‘S kojim pravom se uništava jedna djelatnost’?

Na konferenciji za medija Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar Božinović najavio je nove mjere među kojima je zatvaranje svih ugostiteljskih objekata u Varaždinskoj županiji. Obustavlja se rad ugostiteljskih objekata poput noćnih klubova i casina, a drugi ugostiteljski objekti mogu raditi do 22 sata. Uvodi se i zabrana prodaje alkoholnih pića od 22 do 6 sati.

Ovom odlukom zgrožen je Marin Medak, ugostitelj i šef nacionalne udruge ugostitelja koji nam je rekao kako je ovo najnoviji udar na ugostitelje zbog kojeg mnogi neće preživjeti. Ogorčeni Medak koji je za odluku čuo od nas, najavio je Ustavnu tužbu kojom će tražiti odštetu od države za sve ugostitelje.

“Dokazano je, provedene su studije koje kažu kako ugostiteljski objekti nisu mjesta na kojima se najviše širi zaraza i unatoč tome, oni nas gase. Podignut ćemo ustavnu tužbu i tražiti ćemo odštetu. Ovo više nije izdrživo, a zakon je ovdje na našoj strani. S kojim pravom se uništava cijela jedna djelatnost?”, rekao je šokirani Medak koji smatra kako je ovo za neke ugostitelje posljednji čavao u lijes.

“Na osnovu čega će oni raditi. Ova država vodi jednu politiku naslijeđenu iz socijalizma i koja se služi metodama koje ne podržava niti jedan ozbiljni ekonomski analitičar. Procvjetat će ilegalni partiji i opet će zaraze biti. Nas se cipelari, reketari na sto načina. Mjere očuvanja radnih mjesta nisu mjere poduzetništva. Situacija je nezgodna i nije to ispravan smjer. Njemačka i Austrija su zatvorile ugostiteljske objekte, ali su dale ugostiteljima 75 posto prometa u odnosu na isti period prošle godine na tjednoj razini, dakle tjedan je obračunska jedinica i svaki tjedan se isplaćuje. Da čitavu državu zatvore, trebalo bi isplatiti u prosjeku mjesečno 230 milijuna kuna? Zar to država ne može isplatiti. Na pitanje jesu li takvu mjeru predlagali Vladi, Medak kaže kako ih ministrica Brnjac otkako je sjela u fotelju nije primila. “Ne jednom smo tražili sastanak, ali apsolutno nikakvog odgovora nije bilo, a odgovora nije bilo ni iz HGK. Za njih očito problema nema. Njihove plaće su sigurne. Iako je ministričin posao da upravlja svojim resorom, a ona to ne radi”, reka je Medak.