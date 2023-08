Gotovo 20 godina nevin robijao u zatvoru: Država će mu sada isplatiti astronomsku cifru

Rekordnu odštetu od gotovo pet milijuna novozelandskih dolara, odnosno 2,7 milijuna eura dobit će Novozelanđanin koji je nevin proveo u zatvoru ukupno 19 godina, objavila je tamošnja vlada.

Naime, Alan Hall je 1986. godine osuđen za ubojstvo Arthura Eastona i ranjavanje njegovog sina Brandona , a dobio je doživotnu kaznu zatvora. Tako je s prekidima u zatvoru bio ukupno 19 godina. Presuda mu je poništena prošle godine.

“Vlada je pristala isplatiti mu 4.933.725 dolara odštete za sve te godine provedene iza rešetaka”, rekla je novozelandska ministrica pravosuđa Deborah Russell.

“Priznajem da isprika i odšteta nikada neće moći u potpunosti ispraviti nepravdu koju je gospodin Hall pretrpio. No nadam se da će donekle pomoći gospodinu Hallu da ponovno izgradi svoj život i da će mu omogućiti da se bavi stvarima kojima želi”, rekla je Russell.

