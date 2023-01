‘GOTOVINU ZA PREDSJEDNIKA, MILANOVIĆ JE NARCIS’! Istaknuti partijski moćnik i srpski intelektualac: ‘Netko konačno mora pomiriti te jarce na brvnu’

Autor: Dnevno.hr

Simo Rajić, bivši političar, potpredsjednik posljednje socijalističke hrvatske Vlade i potpredsjednik prvog višestranačkog Sabora 1990., nedavno se pojavio na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća, a poruke sa susreta su ga oduševile.

“Ne mogu odnosi Hrvatske i Srbije biti zamrznuti vječno”, poručio je 81-godišnji Rajić koji je politici zbogom rekao još prije 30-ak godina. No, što se događa, kao i ponašanje glavnih aktera u političkoj areni i dalje budno prati.

U velikom intervjuu za Novi list otkrio je kako bi umjesto Zorana Milanovića na čelu Hrvatske volio gledati generala Antu Gotovinu, pošto, kaže, ima karizmu.





Netko mora pomiriti te ‘jarce na brvnu’

“Kada sam to rekao jednom mojem prijatelju, rekao mi je: ‘Ma što je tebi, Simo!?’ No, ono što je on rekao na aerodromu: ‘Poklonimo se žrtvama, rat je iza nas, okrenimo se budućnosti’, to bi trebao biti transparent u svakoj kancelariji. U poraću morate imati jake ljude koji su u stanju zaustaviti ‘nestašne dečke’ kako ih ja zovem. A za to treba imati karizmu. Malo je ljudi nažalost iz Domovinskog rata koji su stanju voditi državu, vladu… Oni su dali velik doprinos na bojišnici, ali bitna je i logistika, a ti ljudi koji su najveći teret podnijeli u ratu, budimo pošteni, teško bi obavljali te funkcije. Predsjednik države mora biti realni autoritet, mudrac, mora biti čovjek čija riječ zvoni”, govori Rajić.

Smatra da netko konačno mora pomiriti te “jarce na brvnu”.

“To moraju biti ljudi koji imaju iskustvo i koji, kada pozovu predsjednika vlade, ne ispiru mu mozak, nego mu iznose svoju ideju, kažu mu da je on imenovan, a da je njega izabrao narod i da je to razlika. Milijun ljudi je biralo Zorana Milanovića, on ima fantastičan legitimitet, ali to treba pokriti djelima. Djela su ta koja govore”, ističe.

‘Taj je dečko narcis’

A za samog Milanovića, riječi hvale nije imao ni u svojoj knjizi, a priznao je i da odavno smatra da je “taj dečko narcis”. Ivo Josipović, pak, potpuno je druga priča.

“Možda sam subjektivan, ali Josipović je bio pravi biser među svima njima. Otmjen, obrazovan, s manirima da čuje i vodi dijalog s nesistomišljenicima. On je išao najprije u Sarajevo, pa u Mostar, pa u Banju Luku, pa u Beograd. Govorio je u parlamentu BiH i Knesetu. Obilazio je mjesta zločina, Ahmiće i Križančevo selo, i odavao počast žrtvama, doveo je Tadića na Ovčaru da se pokloni i ispriča. Jednom riječju radio na pomirenju balkanskih naroda. Nažalost, poslije njega sve se razvodnilo, on je čovjek koji bi, recimo, s Plenkovićem fantastično surađivao”, smatra Rajić pa nastavlja “secirati”:

“Stipe Mesić je pučanin, čovjek koji zna s narodom, govornik, čovjek koji je počeo, kao što su svi počeli, u HDZ-u s retorikom kakva je već tada bila, ali onda je napravio zaokret. A Milanović? On ima kapacitet, ne i stil. Fantastičan je u prvoj, drugoj i trećoj rečenici, a na kraju… Sve to što je dobro rekao, izgubi nit. Ima ogromno znanje, kapacitet, intelektualac je, ali važe se korist od toga. On je državnik i mora shvatiti da njegovu riječ toga dana sluša nekoliko stotina tisuća ljudi. Pa nemoj tim ljudima sijati beznađe i raskol, nego im daj nadu!Kada je riječ o odnosu Milanovića i Plenkovića, mislim da će od njih dvojice biti pobjednik onaj koji prije ušuti.”









Pupovac je zaljubljenik u politiku

A za “oko mu je zapeo” i lik i djelo Milorada Pupovca, kojeg smatra “složenom, vrlo raritetnom osobom u hrvatskoj politici”.

“Nema takvih puno. Njega se ne može jednoznačno kvalificirati. Jaka je osoba, voli politiku i uživa u njoj. On je zaljubljenik toga posla. No, nije mu lako biti na čelu zajednice koja je bila konstitutivna i suverena i autentična, koja je bila kao takva u Ustavu Hrvatske, a onda je doživjela to što je doživjela i s 500 tisuća pala na 130 tisuća ljudi. Sa svim tim nasljeđem i problemima koje mi ranije nismo uspjeli riješiti – ni ja ni mnogi drugi poslije mene, sva ta plejada članova srpske zajednice u Hrvatskoj. Zašto ja nisam uspio? Možda sam bio više čovjek drugog vremena nego Pupovac. Teško sam iz sebe uz sve napore mogao olako izbaciti sve to na čemu sam odgojen”, poručuje i priznaje da su tijekom suradnje imali dosta različita mišljenja u pristupu dnevnoj politici rješavanja srpskih problema.

“Ja sam eksplozivniji, a on to uvijek promišlja, gleda što dalje, što bi bilo kad bi bilo. Onda sam ja digao ruke od svega jer sam vidio da ne mogu puno napraviti, a on je ostao.









Ono što moram priznati je i da je on stvorio srpske institucije u Hrvatskoj, i kakve god da jesu, one postoje. Moj je grijeh da tamo ne participiram, ali za to imam svoje razloge. Činjenica je da te institucije žive, ali mislim da one moraju biti inkluzivne u hrvatskom društvu, da se moraju integrirati, ne biti corpus separatum i ovisiti samo o dotacijama. One se moraju razvijati, one nose biće srpskog identiteta i moraju ga čuvati. Što će biti ako Plenkovića više ne bude? Ako dođu neke radikalnije snage koje danas »razvlače« Pupovca? Kako će tada te institucije funkcionirati? Manjine, istina je, ne mogu same rješavati svoje probleme, politika prema manjinama mora biti politika najviših državnih instanci vlasti. No, pitanje je treba li biti vječito u koaliciji i bi li bilo bolje da nisu. To je glavno pitanje!”, zaključuje Rajić za Novi list.