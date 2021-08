GOTOVININ ODVJETNIK OTKRIO DETALJ O GENERALIMA: Mogu li biti uhićeni?

Autor: L.B.

Već nekoliko dana u fokusu je javnosti zamolnica BIH kojom od Hrvatske traže da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske u okviru vojno-redarstvene akcije Bljesak, zbog sumnje na počinjenje ratnih zločina. Odvjetnik Ante Gotovine za vrijeme suđenja u Haagu, Luka Mišetić objasnio je za Dnevnik Nove TV je li to stvorilo probleme zapovjednicima, ali i otkrio neke nove detalje o cijelom slučaju.

Na pitanje koliko bi generali trebali biti zabrinuti zbog kaznenog progona koji za njih traži BiH, Mišetić je rekao:

“Ja bih rekao da nemaju neki veliki razlog za zabrinutost. Dakle, akciju Bljesak je istražilo haško tužiteljstvo još prije 15 godina i odlučili su ne podizati optužnicu za Bljesak. U toj istrazi ispitivani su i najviši zapovjednici Hrvatske vojske i policije, uključujući i generala Markača i druge, i na kraju su zaključili da nema dovoljno dokaza za pokretanje kaznenog postupka pred Haškim tribunalom”, rekao je dodavši kako je ovu priču, koliko je njemu poznato, pokrenula Republika Srpska unutar BiH.

‘BiH ne može pokrenuti postupak unutar svoje zemlje’

“Mislim da nema nekih novih dokaza ili nešto novo što se dogodilo od završetka haške istrage, prema tome ne očekujem da bi sad hrvatski generali imali razloga za zabrinutost”, govori Mišetić.

Na pitanje kako protumačiti činjenicu da sad dolazi to iz BiH unatoč tome što je Haag već rekao svoje, Mišetić kaže kako ne može špekulirati, međutim, da Republika Srpska, nažalost, ima tih politiziranih kaznenih prijava, oni su pokrenuli pitanje, a i druga pitanja protiv najviših hrvatskih časnika i dužnosnika.

“Pretpostavljam da je tužiteljstvo BiH po službenoj dužnosti moralo postupati po tim kaznenim prijavama. Vjerojatno tužiteljstvo BiH ne želi ili, još vjerojatnije, ne može pokrenuti kazneni postupak unutar BiH, budući da BiH nema nadležnost istraživati ni procesuirati bilo što vezano za operaciju Bljesak, jer je ta operacija bila izvođena isključivo na teritoriju RH. Prema tome, oni su, po mom sudu, napravili jedino moguće u ovoj situaciji, a to je proslijediti predmet da hrvatsko tužiteljstvo postupa dalje”, jasan je Mišetić.

‘Republika Srpska ima za cilj ocrniti operacije’

Je li ovo političko ili pravosudno pitanje te može li se protumačiti onako kako je predsjednik države Milanović govorio, Mišetić kaže:

"Predsjednik Milanović ima pristup informacijama i obavještajnim podacima koje ja nemam, prema tome, ja ne mogu spekulirati iz ove pozicije koji su motivi državnog tužiteljstva BiH za ovakav postupak. Činjenica je da je nezgodno to što je BiH pokrenula ovo pitanje kada su neka otvorena pitanja sada između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sada se daje taj politički naboj ovom potezu tužiteljstva", zaključuje.









Mišetić je kazao i kako je za očekivati, ako DORH postupi po tom predmetu, da će odbaciti kaznene prijave i zatvoriti tu istragu, što je, naravno, u svačijem interesu, jer time se zatvara cijeli predmet.

“Sasvim sigurno ovakav postupak Republike Srpske konkretno ima za cilj ocrnjivati hrvatske operacije Bljesak i Oluju, u to nemam nikakvu sumnju, međutim za to nema činjenični ni pravni temelj i očekujem da će svaka istraga, bez obzira na to tko ju provodio, doći do istog zaključka.”, rekao je.

‘Ne vide da se dovodi u pitanje legitimitet operacija’

Dodaje kako je Ministarstvo pravosuđa jučer priopćilo da oni u ovoj zamolnici, kao i u dokumentaciji koju su dobili, ne vide da se dovodi u pitanje legitimitet operacije Bljesak i Oluje, i nju su spomenuli.

“Formalnopravno, nijedan kazneni postupak ne može dovesti u pitanje legitimitet jedne vojne akcije, zato što sudovi nemaju nadležnost pokretati legalnost same akcije. Nije ni Haški imao nadležnost, nemaju ni sudovi Hrvatske, BiH i tako dalje. Međutim, moramo razdvojiti formalnopravno i činjenično. Činjenično je da će u očima pubilke i međunarodne zajednice, ako osudite jedan cijeli državni vrh za jednu akciju, onda se smatra da je ta akcija bila zločinačka, bez obzira na to što je netko imao pravo pokrenuti tu akciju, ali ako ste imali namjeru u toj akciji činiti zločine ili etničko čišćenje, onda će se smatrati da je to zločinačka akcija. Naravno da je onda za očekivati da država neće slaviti i obilježavati akciju koju je sud proglasio da je imao za namjeru etničko čišćenje”, zaključuje Mišetić.