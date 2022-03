GOTOVA TREĆA RUNDA PREGOVORA: Ukrajinci kažu, ima malih pozitivnih pomaka, u Kijevu opet uzbuna za zračni napad

Dvanaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, a broj izbjeglica koje bježe od rata u Ukrajini bi uskoro mogao porasti na preko 1,5 milijuna ljudi, objavila je UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski i dalje od Amerikanaca traži zabranu leta nad Ukrajinom, a NATO s druge strane to odbija. U 15 sati počela je treća runda pregovora ukrajinske i ruske strane, prema pojedinim izvorima Ukrajina je spremna razgovarati i o mogućnosti da se obveže da neće tražiti NATO članstvo. Rusija je poručila Ukrajini da je spremna zaustaviti svoju ofenzivu “odmah” ako Kijev ispuni popis uvjeta, rekao je glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov. Zapadni obavještajni dužnosnici očekuju da će Rusija povećati tempo i snagu napada na ključna središta, uključujući glavni grad Kijev. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

19:10 Žestoke borbe u Mikolajevu

CNN javlja da se žestoke borbe nastavljaju u Mikolajevu, gradu oko 280 kilometara južno od Kijeva. Šire se snimke eksplozija u gradu i velikog dima. CNN javlja da su snimke autentične.

19:05 U središtu Kijeva čuju se glasne eksplozije

Oglašavaju se sirene za zračni napad, javlja Ukrajinska Pravda.

18:55 Završila treća runda pregovora

Predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Mykhailo Podoliak objavio je to na svojem Twitter profilu.

“Treći krug pregovora je završen. Ima malih pozitivnih pomaka u poboljšanju logistike humanitarnih koridora… Nastavljene su intenzivne konzultacije o temeljnoj političkoj blokadi propisa, uz prekid vatre i sigurnosna jamstva”, napisao je.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022