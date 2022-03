GOTOVA TREĆA RUNDA PREGOVORA: Ukrajinci kažu, ima malih pozitivnih pomaka, oglasili se i Rusi

21:25 SAD još bez odluke o zabrani uvoza ruske nafte

Sjedinjene Američke Države još nisu donijele odluku hoće li zabraniti rusku naftu, priopćila je Bijela kuća. Tajnica za medija Bijele kuće Jen Psaki je tijekom današnjeg brifinga rekla da se interne rasprave još uvijek vode o ruskoj nafti dok dužnosnici vode raspravu o tome kako kazniti Rusiju za njezinu invaziju na Ukrajinu, prenosi Reuters.

21:22 Zelenski zatražio pomoć američkih Židova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je zatražio podršku američkih Židova, usporedivši ruski napad na njegovu domovinu s nacizmom. „Ovo je čisto nacističko ponašanje. Ne mogu to prikazati nikako drugačije“, rekao je Zelenski krovnoj organizaciji Konferenciji predsjednika američkih židovskih organizacija, u vrijeme dok traži borbene zrakoplove od Zapada, a od NATO-a zabranu letova iznad svog teritorija, što je zasad odbačeno.

Ukrajinski predsjednik nabrojao je gradove i mjesta koje su uništile ruske snage, kazavši da se brojčano nadjačani Ukrajinci bore svime što posjeduju, iako nemaju dovoljno oružja. „Bacaju se pod tenkove – čisto da shvatite što se ondje događa“, rekao je ukrajinski čelnik, koji je i sam Židov, u razgovoru putem Zooma.

Rusi ne puštaju stanovnike da napuste mjesta koja su napali, ne dopuštaju dostavu hrane i vode te su prekinuli pristup internetu, medijima i struji. „Sve se to događalo tijekom nacizma“, rekao je Zelenski. „Opstanak ukrajinske nacije – to će biti pitanje jednako kao antisemitizam. Svi ti milijuni bit će istrijebljeni“.

21:20 Viši dužnosnik Pentagona: Gotovo 100% ruskih borbenih snaga već je u Ukrajini

Prema američkom obrambenom dužnosniku kojeg citira CNN, Rusija je već lansirala više od 625 projektila na područje Ukrajine. Također je rekao da Ukrajina ima dovoljno oružja zemlja-zrak za zaštitu.

