‘Gotov je’, Vučiću stigao ultimatum, tisuće na ulicama Beograda: Dobio rok za ispunjenje zahtjeva

Autor: Dnevno.hr

Šesti po redu prosvjed “Srbija protiv nasilja” održava se petak u Beogradu.

Prosvjednici su se, kako je i bilo najavljeno, ponovno okupili pred Skupštinom Srbije, nakon čega slijedi šetnja od gotovo tri kilometra i okruživanje vlade oko koje će napraviti prsten i ostaviti poruke predstavnicima države.

Organizatori su poručili i da uvjeti ostaju isti.





Hadži Nenad Maričić: Gotov je

Glumac Hadži Nenad Maričić najavio je zaoštravanje prosvjeda.

“U ime organizatora, prosvjedi će poprimiti novi oblik. S pozornice ćemo krenuti u nove akcije, zato vas pozivam da idući put budete prisutniji nego ikad. Nema nazad. Molim organizatore, u svoje ime, u vaše ime, u ime naroda cijele Srbije. Nema nazad. Nema odustajanja. Pobjeda je pred vratima. Gotov je”, uzviknuo je Hadži Maričić.

Ultimatum

Potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić rekao je za N1 kako očekuje završetak saborske sjednice do kraja idućeg tjedna te da je to rok do kada Vlada mora ispuniti zahtjeve prosvjeda.

“Da čujemo što vlast misli o rijeci ljudi koji u veličanstvenoj koloni, tjednima dostojanstveno i smireno, jedino traže normalizaciju ovog društva u smislu nenasilja u javnom prostoru i uvođenje institucionalne odgovornosti. Ako Vlada na kraju ove sjednice usvoji prijedlog za smjenu Bratislava Gašića i ako ne usvoji izvješće REM-a, to znači da Vlada ipak poštuje te ljude, njihovu energiju”, rekao je. U protivnom, kaže Aleksić, prosvjed će se nastaviti, ali bit će i drugih akcija.

“Nastavljamo ovu borbu, bit će i neke druge akcije osim pozornice. Imamo pravo na ovu zemlju, da svako dijete bude sigurno, da svaki građanin bude siguran, a ovo je trenutak kada postoji nema nazad. Pozivam ih da čuju ovaj vapaj, da ispune zahtjeve i kada ispune zahtjeve možemo dalje razgovarati”, rekao je Aleksić.

‘Predugo smo čekali, predugo smo šutjeli’

Uvodnu je riječ ponovno održao glumac Hadži Nenad Maričić.









“Nema vremena za preduge govore i čekanje. Predugo smo čekali. Predugo smo šutjeli, a onda smo nakon dvije tragedije strpljivo čekali da nam se ispune zahtjevi i šetali tjednima. Nikada ne smijemo zaboraviti ono što nas je ovdje okupilo, ogromna tragedija i nepravedno okončani dječji snovi”, rekao je. “Zar netko misli da ćemo za 10.000 dinara prodati budućnost naše djece?” dodao je aludirajući na novčanu pomoć majkama koju je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dio okupljenih, među kojima je i Petar Đurić iz pokreta “Ćale ovo je za tebe”, nosi transparente s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić u zatvorskim odijelima.

‘U atmosferi nasilja se ne živi’

Sve je više transparenata i poruka koje građani nose i koje će biti ostavljene ispred zgrade vlade ili ministarstva prosvjete. Među njima su i “U atmosferi nasilja se ne živi”, “EPS u ruke države”, “Škola nije jednako tržište”.

Podsjetimo, prvi prosvjed “Srbija protiv nasilja” održan je 8. svibnja, a 12. svibnja građani su na drugom prosvjedu dva sata blokirali most Gazela.

Treći prosvjed održan je 19. svibnja kada su blokirani Gazela i Brankov most. Četvrti je održan 27. svibnja, a nakon šetnje sudionici su formirali obruč oko zgrade RTS-a. Tijekom petog prosvjeda prošle subote sudionici su nakon šetnje formirali prsten oko zgrade Predsjedništva.