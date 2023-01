GOTOV JE PLENKOVIĆEV MASTERPLAN! Hrvatska mu pada u ruke: Zna kako će HDZ opet zavladati

Autor: Eduard Petranović/7dnevno

Počelo je zasjedanje Sabora u 2023. godini koja će prema svemu sudeći biti predizborna i puna političkih previranja i taktičkih poteza najvažnijih političkih aktera i onih koji to tek žele postati. Nakon gotovo 30 godina od završetka rata, potpuno su jasni glavni problemi države Hrvatske u koje se nitko nije uspio ili usudio dirati i iz kojih proizlaze sve nedaće koje more građane.

Trom i korumpiran pravosudni sustav i izborni zakon te regionalna podjela najveći su problemi iz kojih proizlaze sve daljnje krize različitih sektora, a skrojili su ih početkom devedesetih HDZ-ovi stranački oci.

Kao vrhunac za narod pogubnog izbornog zakona uvijek dolazi Ustavni sud koji blagoslivlja odluke koje ne samo da su ustavnopravno upitne nego vrlo često i guše volju naroda i demokratskih procesa moderne i suverene europske države kakvom nas premijer Andrej Plenković smatra i predstavlja po brisleskim hodnicima, gdje kotira kao ugledan i važan partner te slovi kao jedan od nasljednika za najvažnije briselske fotelje…





I dok godinama HDZ-u ovakav izborni zakon odgovara i teško da oni nakon poslijeizbornih trgovina i kalkulacija neće biti pobjednici, novi popis stanovništva još je jednom potvrdio ono što više ni sami HDZ-ovci ne mogu odbiti priznati, a to je veliki nerazmjer u broju stanovnika u odnosu na broj birača koji imamo u Hrvatskoj.

Vladajući tako desetljećima odmahuju rukom te uz potvrdu Ustavnog suda nastavljaju osvajati saborske mandate po principu koji su veliki državni oci poput Vladimira Šeksa osmislili do detalja za svoju političku i kroni-kapitalističku elitu.

Krucijalna uloga

U novoj godini zasjedanja Sabora počelo je žestoko i uz toliko puta viđenu Plenkovićevu rekonstrukciju Vlade uz dvojicu novih ministara. Sve se više spominje da se kreće u najveći pritisak na vladajuće dosad kada je riječ o izmjenama izbornog zakona, kao i o djelovanju Ustavnog suda kao svojevrsnog nadtijela koje na koncu ima krucijalnu ulogu u amenovanju sukoba između vlasti i naroda, naravno, u korist vladajućih.

Podsjećamo, u Ustavnom sudu većinu čine HDZ-ovi i SDP-ovi suci, koliko god oni tvrdili da to nisu, nego su neovisni i rade po pravilima struke.

Pisali smo prije nekoliko tjedana kako je popis stanovništva šokirao i samog premijera Plenkovića te se unutar stranke ozbiljno pronalaze modeli i načini da se javnosti i kritičarima ponudi neki oblik promjene načina biranja zastupnika u Sabor jer im ponestaje argumenata za obranu zakona i izbornih jedinica koji idu njihovoj stranci u korist.

Iz HDZ-a smo doznali da ih nije strah oporbe i njihovih pritisaka, ali negoduju zbog činjenice da sve više ustavnopravnih stručnjaka diže svoj glas protiv izbornog zakona, pa i samog Ustavnog suda.

“Ne trebamo si lagati pa govoriti da je ovakav izborni zakon savršen, on ima svojih mana i jasnije je to nakon popisa stanovništva. No oporba sigurno nije ta koja će odlučivati kako ćemo urediti nove zakone i nemaju nikakav alat za to, osim vikanja u sabornici i pravljenja cirkusa. Mi unutar svojih krugova pronalazimo alate za unapređenje izbornih procesa i vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti javnosti predstaviti prijedloge promjena koje su naši najviši stručnjaci napisali”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a.









A kad je riječ o Ustavnom sudu, upravo je on bio na najvećem udaru nakon srušenog referenduma koji je bio protiv takozvanih covid-potvrda i Stožera civilne zaštite te za promjenu samog Ustava u pogledu epidemija i ugroza. Kako doznajemo, bila je to kap koja je prelila čašu i na pravnim fakultetima, gdje su se stvorili svojevrsni tabori koji su za i protiv djelovanja Ustavnog suda kao takvog.

Svojevrsna okupacija

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak rekao je tada za naš tjednik kako je većina pravnih stručnjaka protiv ovakvog Ustavnog suda te ga više ne smatraju relevantnim.

“Godinama postoje najave o promjeni zakona, kao i o rekonstrukciji izbornih jedinica. Kad je o praktičnosti riječ, s obzirom na to da su redovni parlamentarni izbori na rasporedu za 2024. godinu, izmjena zakona trebala bi ići najmanje godinu dana prije početka izbora, što je dakle 2023. godina. S obzirom na to da se još ništa konkretno nije pokrenulo, teško da se to može provesti u razumnom roku do sljedećih izbora”, rekao je profesor Podolnjak.









Osim problematike izbornih jedinica i svojevrsne okupacije Ustavnog suda, tu su i ovlasti predsjednika koje se, kako smo to vidjeli u mandatu Zorana Milanovića, vrlo nejasno i dvosmisleno tumače i stvaraju za jedne pomutnju i nemogućnost normalnog funkcioniranja države, a za druge predstavljaju posljednju branu od samovolje vladajućih koji imaju kontrolu nad svim stupovima države.

A kako je Milanović glavni kamenčić u cipeli vladajućima i premijeru Plenkoviću, to je točka na “i” koja će pokrenuti tektonske promjene u ovoj godini koje HDZ namjerava provesti kako bi se, između ostalog, otarasio tereta koji mu predstavlja predsjednik.

I dok se krajem godine pisalo kako HDZ i Plenković namjeravaju ići u promjenu Ustava i na taj način jačati svoje ovlasti, velikom završnicom zasjedanja Sabora u 2022. HDZ-ovci su uvidjeli da je gotovo nemoguće skupiti dvotrećinsku većinu koja bi im bila potrebna za izmjenu Ustava.

A porazom u Saboru nakon neizglasavanja prijedloga o obuci ukrajinskih vojnika na hrvatskome tlu, za što je premijeru trebala dvotrećinska većina, vladajući su odlučili potpuno zaoštriti igru i okrenuti vodu na svoj mlin.

Opipljivi uspjesi

Doznali smo tako konačni plan za promjene o kojima se šuška, a to je izmjena izborne prakse i manevri koji će olakšati HDZ-u o(p)stanak na vlasti i u idućim godinama.

Doznajemo tako da su u HDZ-u donijeli odluku kako će izbori za EU parlament i Sabor biti na isti dan u 2024. godini i to će najvjerojatnije biti svibanj. Tim manevrom Plenković će dobiti na vremenu i prostoru da osigura glasove jer uskoro počinje turistička sezona koja će opet rušiti rekorde te će na tom valu HDZ krenuti u kampanju za izbore. Na krilima Schengena i eura koji će također utjecati na uspješnu sezonu Plenković paralelno gradi jaku europarlamentarnu i saborsku kampanju. Situacija je takva da nakon turističke sezone vrlo brzo dolazi opet adventsko vrijeme i kraj godine, a zatim se ulazi u izbornu godinu u kojoj se zaustavljaju bilo kakve za građane teške i osjetljive odluke vladajućih i govori se samo o uspjesima i rastu koji će nakon prve euro/šengenske rekordne turističke sezone biti opipljivi. Na izborima za Europarlament, prema stranačkim procjenama, trebali bi odnijeti više mandata nego ikada, a takav rezultat očekuju i za Sabor.

Dalje, Plenkovićev je plan jednim udarcem uništiti nekoliko protivnika pa će tako, da bi udovoljiti Ustavnome i drugim sudovima te zahtjevima oporbe, donijeti odluku o smanjenju izbornoga praga.

S tom odlukom se malo tko ne bi složio jer se ona predlaže godinama s idejom da će manjim strankama tako biti lakše ući u Sabor te bi se povećala demokratičnost samih izbora. No doznajemo kako HDZ to namjerava ponuditi kao mačka u vreći te u isto vrijeme smanjiti broj zastupnika u Saboru. Manevar vezan uz broj zastupnika u Saboru može se provesti bez izmjena Ustava za koje je Plenković sad vidio da većinu nema, a u zakonu jasno piše kako Sabor ima od 100 do 160 zastupnika te se uredbom može donijeti konačan broj.

Dalje, smanjenje broja mandata u Saboru skrojit će i izborne jedinice tako da neprimjetno osiguraju daljnji mir i stabilnost upravo HDZ-u. Manji broj mandata značit će prekrajanje jedinica prema novom popisu stanovništva, što je na koncu opet prijedlog ustavnih stručnjaka, političkih analitičara i oporbenih saborskih zastupnika. Upravo je to još jedan as u rukavu Plenkovića kojim će ujedno utišati i preostalu stranačku oporbu koja, potvrđeno je to padom ministrice Tramišak, dolazi iz Slavonije predvođena županom osječko-baranjskim Ivanom Anušićem.

Političke karte

I nakon novog popisa stanovništva jasno je kako je Slavonija opustošena te će pad broja stanovnika u tamošnjim izbornim jedinicama smanjiti i broj mandata u Saboru. Pri puštanju prvih balona vezanih uz prekrajanje izbornih jedinica pobunili su se upravo u Anušićevu taboru jer su znali da bi oni time izgubili nekoliko saborskih fotelja. No ukupnim smanjenjem broja zastupnika u Saboru Anušić ne bi izgubio, a HDZ bi dobio i time bi dobio i Plenković. Dalje, manji broj zastupnika po inerciji će odigrati za najveću stranku jer će famozni D’hondt sve rubne mandate još više davati na stranu velikih. Tako bi u rubnim jedinicama i onima koje su bitne Anušićevoj frakciji jedini konkurent ostao SDP koji je u poluraspadnom stanju te bi na koncu jedina konkurencija ostao Penavin Domovinski pokret.

Na koncu, i drugi polako postaju svjesni ovog Plenkovićeva plana te je sve jasnije da njegove izjave kako je “HDZ i sutra spreman za izbore” zapravo znače poruku oporbi i stranačkim disidentima da “ne talasaju” jer će im Plenković, Šeks i ekipa ponovno podijeliti političke karte u kojima će biti još jasnije da u svakoj igri pobjeđuje HDZ.