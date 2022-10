GOSTI IZ SRBIJE ZAKASNILI NA VJENČANJE U HRVATSKOJ! Mladoženja stao i uzeo mikrofon u ruke: Svi su zanijemili na riječi, ‘žao mi je što nisam fotkala’

Autor: Dnevno.hr

Internetom je počela kružiti jedna stara anegdota koja se dogodila na jednoj svadbi. Naime, tog su dana gosti iz Srbije zakasnili na vjenčanje u Hrvatskoj, a reakcija mladoženje oduševila je jednu djevojku i korisnike društvenim mreža.

“Gosti iz Srbije su zakasnili na svadbu u Hrvatskoj, na kojoj su očito bili jako dragi gosti (u nastavku ćete shvatiti zašto).

Sve je to ispratila jedna djevojka, koja se očito oduševila gestom mladoženje, kada su gosti naknadno došli. “Bok ljudi! Hoću vam reći nekaj što me jako obradovalo i naježilo. Pirstuna sam bila kad se to desilo.





Nekoć na jednoj našoj svadbi u Hrvatskoj su došli mladoženjini prijatelji iz Srbije. Malo su zakasnili i kada je došla grupa njih, mladoženja je zdušno otrčao do glazbenika, uzo mikrofon, obustavio nakratko glazbu i samo rekao uz vidno oduševljenje: ‘Molin vas jedan veeeeliki pljesak za moje drage prijatelje koji su upravo stigli iz Beograda’.

Ajmeeee kakav je to pljesak bio da sam doista bila dirnuta.









Tako mi je žao što nisam fotkala ili snimila taj trenutak ali iskreno ne vjerujem da je se itko nadao tome osim mladoženje i mladenke”, napisala je djevojka, objavila je stranica “Stranica ljubavi između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Sirimo ljubav a ne mrznju”.