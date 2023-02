‘GOSPOĐO, ZAMISLITE DA MI KAŽETE DA SAM P*DER!’ Pernaru pucao glas zbog slučaja Zambija: ‘To se nitko od vas ne pita, jasno je koji su ciljevi’

Autor: I.G.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar u utorak je održao konferenciju za medije te je naglasio kako je vlastima u Zambiji slao prijave vezane uz hrvatske državljane koji tu državu ne mogu napustiti zbog optužbi za trgovinu djecom i krivotvorenjem dokumenata. Oni su uhićeni u prosincu prošle godine nakon što su pokušali posvojiti četvero kongoanske djece.

“Uspaničili su se mnogi duhovi, ja sam napravio ono što nijedan medij dosad nije napravio, otišao sam u ambasadu DR Kongo. Pitao sam jesu li njihovi dokumenti autentični, rekao mi je da je preko sto ljudi u to uključeno. Rekao mi je da u Kongu ne ovjeravaju nikakve dokumente. Mi ovdje nemamo sumnju u autentičnost dokumenata već ovaj slučaj zapravo otvara pitanje svih posvojenja iz DR Konga koja su u Hrvatskoj napravljena. Iz tog razloga sam podnio kaznenu prijavu protiv svih državljana Hrvatske koji su posvojili djecu iz DR Konga”, rekao je Pernar.

“Druga kaznena prijava je također općenita, ona je protiv svih sudaca u RH koji su ovjeravali posvojenja iz DR Konga. Smatram da su počinili ta kaznena djela jer je iz DR Konga već godinama zabranjeno posvajanje djece”, rekao je Pernar.





‘Noah Kraljević ne skriva da je transrodan’

“Dolazimo do famoznog slučaja Noe Kraljevića. Ta osoba je napravila dokumentarni film o tranziciji iz žene u muškarca. Ta osoba ne skriva taj podatak, a zna se da je u DR Kongu nemoguće transrodnim osobama posvojiti djecu. Kao osoba koja ima saznanja o relevantnom kaznenom postupku, ta saznanja sam odlučio podijeliti sa zambijskim pravosuđem. Možda su svi ti dokumenti iz Konga autentični, ali ja iskreno sumnjam u to. Jedan zanimljiv argument je nesklonost medija da u ovom slučaju traže istinu”, kazao je Pernar.

Kaznenu prijavu je podnio i protiv saborske zastupnice Sandre Benčić.

“Ona koristi nazive druker i cinker. Ljude koji svjedoče i daju dokaze u kaznenom postupku daje iskaze naziva drukerima i cinkerima te se zgražava nad time. Ma je li? Jasno je koji je cilj njenih nastupa. Cilj je spriječiti da informacije koje su relevantne dopru do zambijskih vlasti, jer zna da bi je te informacije mogle kompromitirati. Zato sam i nju prijavio”, rekao je.

Prijavio i Benčić

“Podnio sam kaznenu prijavu protiv osmero osumnjičenika imenom i prezimenom još u prvom mjesecu. Jedan je slučaj gdje ih prijavljujem zbog sumnje da su predali krivotvorene papire, a drugi je slučaj gdje ja naknadno prijavljujem zambijskom sudu. Ja nisam anoniman, imenom i prezimenom sam ih prijavio. Ako ljudi imaju posljedice zato što su prekršili zakone neke zemlje, red je da odgovaraju za to. Ja sam tu prijavu dao nakon što su oni vraćeni s aerodroma u pritvor, ja nisam taj anonimni prijavitelj na kojeg se sumnja, ali me ta anonimna prijava potaknula da ih prijavim”, rekao je i nadodao:

“Da se članovi bilo koje druge političke stranke optužuju za tako monstruozan zločin kao što je trgovina djecom, onda se ovo ne bi zvao slučaj Zambija, već afera Zambija. Budući da je Možemo miljenik medija, onda tu nema riječi o aferi. ne da oni nisu počinitelji, oni su žrtve cijele priče”, rekao je.

Jedna žena upitala ga je ima li podatak što je s djecom koja su trebala biti posvojena.









“Pazite ovu misao: Koji bi to savjestan roditelj djecu, za koju tvrdi da su njegova i da je sve čisto, ostavio u Zambiji i krenuo put Hrvatske? To ja vas pitam! Ali to se nitko od vas ne pita! Uzviknuo je kroz popucali glas emotivni Pernar.

“Koga vi lažete dame i gospodo? Nikoga od vas nije briga za tu djecu”, rekao je Pernar.

“Kako je moguće da su ljudi koji nisu imali suglasnost centra za socijalnu skrb da budu posvojitelji došli na sud i posvojili djecu? Kako je to moguće? Je li moguće da zakoni ne vrijede za sve jednako i da Možemo ekipa može ono što drugi ne mogu. To su pitanja koja se moraju postaviti sudovima”, rekao je Pernar.









‘Mediji brane Možemovce’

Kaže kako je jasno da ih “mediji grčevito brane”.

“Svaki dan u medijima nastupa neki drugi posvojitelj djece iz Konga i tvrdi da je sve bilo po zakonu. Čekaj čovječe, ako su posvajanja zakonita, pa čemu potreba za time da ti svaki dan uvjeravate druge da je sve čisto”, rekao je.

Jedna žena rekla je kako je to možda zbog toga što ih on stalno proziva.

“Gospođo, zamislite da mi javno kažete i prozovete me da sam peder. Da kažete Pernar je peder. Pa je l’ bi ja imao potrebu ići na svaku hrvatsku televiziju i govoriti ‘ja nisam pe*er, ja nisam pe*er‘? Pa ne bih imao tu potrebu, jer ako je optužba lažna, nema smisla da se čovjek od nje brani. Još jedna stvar, samo sekundu gospođo. Da je sumnja opravdana i da se stvari u ovom predmetu pokušavaju zataškati, to je činjenica”, rekao je Pernar.

“Svi mediji, umjesto da uđu u raspravu, napadaju na osobnoj razini mene. Pernar je ovakav i onakav, nazivaju me štakorom, drukerom, cinkerom i slično. Budući da nemate argumenata, želite skrenuti fokus s rasprave na mene”, rekao je Pernar.

Pernar je rekao i kako će prijaviti ministra Gordana Grlića Radmana ako bude utjecao na zambijske vlasti.

“Ako ćeš vršiti pritisak na zambijsko pravosuđe sa svoje pozicije ministra vanjskih poslova, prijavit ću i tebe zbog sumnje na ometanje ovog kaznenog postupka. Gospodine Radman, vama ovo ne treba. Pustite Možemovce neka lažu, neka muljaju, neka potonu do kraja. Ovo vam je prilika da pokažete pred cijelom javnosti kakva je ta Možemo ekipa”, rekao je Pernar.

Jedna žena pitala je Pernara je li ovo predstava da ponovno dođe u Sabor na saborsku plaću.

“Umjesto da se branim, reći ću da, ovo je predstava, ovo je sve nebitno, no sud će pokazati jesu li ovo nebitne teme ili ne”, rekao je Pernar.