Gorka svađa u Saboru: ‘Plenković je nabio Mostovce, postali su pokretnine’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Saboru je jutros krenulo burno, ne jenjavaju reakcije ne jučerašnju smjenu ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Iako je na dnevnom redu rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, zastupnici su se posvađali već prilikom traženja stanki, koristeći povrede poslovnika za međusobni obračun.

Peđa Grbin (SDP) ponovio je da danas upućuju prijedlog za raspuštanje Sabora.

“Iz državnih firmi se izvlači novac, opet je HDZ u glavnoj ulozi. Prekinimo igrariju, ajmo stati na kraj pljački, neka građani odluče u kojem smjeru Hrvatska mora krenuti. Fimi media jučer, afera Mreža danas”, rekao je i izazvao lavinu reakcija iz redova vladajućih koji su očito dobili naputak da na svaku provokaciju reagiraju u što većem broju.

HDZ-ovci masovno skakali na kritike

Zato su na ovo odmah skočila četvorica, prvi je, očekivano, bio Hrvoje Zekanović.

“Grbin sjedi sam u klupi kao Pale sam na svijetu, samo što je Peđa sam na svijetu. Raspustio bi Sabor kao što je raspustio svoju stranku. On je izvlačio novac iz proračuna i neovlašteno ga konzumirao. Sjajan si, Peđa”, poručio je.

Ante Deur (HDZ) optužio je Grbina za krađu.









“Grbin, otimač javnog novca, propustio je reći da je lagao o svom prebivalištu i krao javni novac svih građana”. Nikola Mažar (HDZ) pozvao je šefa SDP-a da prestane obmanjivati javnost.

“Tražite raspuštanje Sabora radi druge oporbene stranke, nitko od aktera afere nije iz HDZ-a, nišanske sprave usmjerite drugdje i svoje prestanite svoje komplekse liječiti HDZ-om”. Josip Borić je SDP i oporbu nazvao jalnim i nesposobnim.

Selak Raspudić: Most je upleten do grla, infiltirali smo se

Marija Selak Raspudić (Most) je kazala da je HDZ snaga koja je prošlost.









“Ovo je važan zakon, on ne omogućava stvarnu decentralizaciju, nego dalje favorizira županije. Ali ima i dublju funkciju, nas u Mostu zanima zašto su ministri u Vladi uvijek pokretnine, a nikad nekretnine. Mi bismo radije da imamo Vladu od početka do kraja, no svi ministri se ponašaju kao pokretnine. trebali bismo raspustiti Sabor, jer se Vlada samoraspušta svakih pet minuta. Nije vam problem da u situaciji udara cijena na građane nemamo ključnog ministra. Doći ćete svi vi nama na kraju”, poručila je HDZ-ovcima.

Na to je opet reagirao Zekanović.

“Najveća pretvorba nekretnina u pokretninu dogodila se kada je Plenković iz Vlade nabio ministre iz Mosta, tada ste postali pokretnine i to ćete ostati zauvijek. Ajmo aferu nazvati ‘mali G’, mali nesigurni G koji je dogovarao s ljudima za koje se sumnja da su upetljani u kriminal”.

A onda je Selak Raspudić ogovorila.

“Da, Most je upleten do grla, ponosimo se time, infiltirali smo se, po vašoj interpretaciju, u HDZ-ove redove i sada vas rušimo iznutra. Pazite, možda će nam kolega koji sjedi do vas doći i nešto prišapnuti, ja bih bila malo pažljivija s kim razgovaram”.

Odgovorila su joj tri HDZ-ovca, mahom kazavši da je ovo loš pokušaj manipulacije jer se vidjelo da je Most paralelno surađivao s ljudima koje se sumnjiči da su umočeni u korupciju.