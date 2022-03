‘GORKA PILULA DODIKU I ČOVIĆU!’ Vučić prelomio, Komšić oduševljen: ‘Ovo je dobro za mir u našoj regiji’

Autor: N.K

Na hitnoj sjednici Ujedinjenih naroda donesena je rezolucija kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Za glasala je 141 država, protiv je bilo pet, a suzdržano je bilo 35, a “za” je glasala i Srbija.

Povodom toga, srpskom narodu večeras se obratio i predsjednik države Aleksandar Vučić poručivši kako je Srbija osudila rat i potpisala rezoluciju.

Ipak, Vučić je poručio kako Srbija neće slati oružje niti dopustiti da se preko srpskog teritorija prevozi oružje. Obećao je humanitarnu pomoć i prihvat izbjeglica.

Odmah na početku rata, Vučić je otezao s izjašnjavanjem o ratu. Logično je to s obzirom da je s Ruskom Federacijom održavao veoma bliske odnose, do te mjere da su se mnogi pitali želi li uopće Srbija u EU. Njegovo nećkanje dovelo je do toga da se počne govoriti o tome kako Srbiji treba onemogućiti ulaz u EU.

I sam Vučić je govorio o pritiscima koji su uslijedili, a čini se kako je naposljetku uvidio koliko jako svijet pritišće Rusiju zbog upada u Ukrajinu, da se i sam morao prikloniti Zapadnom pogledu.

Mnogi su odahnuli kada su čuli za to, a među njima je i Željko Komšić, od strane Hrvata nepriznati predstavnik Hrvata u BiH. Naime, postojale su bojazni da bi situacija u Ukrajini i možebitne daljnje ruske pretenzije, mogle zapaliti situaciju u našem susjedstvu, prvenstveno zbog Republike Srpske i njenih separatističkih pretenzija koje svo ovo vrijeme njeguje upravo Rusija.

Međutim, kako kaže Komšić, činjenica da se Srbija priklonila rezoluciji UN-a, hladan je tuš za Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH i Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH.

“Glasanje Srbije za Rezoluciju kojom se osuđuje ruska agresija je dobro za mir u našoj regiji! To je ujedno lekcija i gorka pilula proruski savez u BiH, Dodik-Čović”, napisao je Komšić na svom Facebook profilu.