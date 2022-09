GORICA OBJASNILA ZAŠTO JE TATA MILORAD PAO RAZRED! Suparnica gazi Dodika uoči izbora: ‘Dobro poznaje hrvatski jezik, moguće da je imao problem s riječima iz srpskog’

Autor: N.K

Javnošću ovih dana kola informacija da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ponavljao prvi razred srednje škole, a to je potvrdila i njegova kći Gorica Dodik.

Danas je istu informaciju javno iznijela Jelena Trivić, kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske, kojoj sudeći na političku kampanju, ovakve priče o Dodiku sigurno odgovaraju.

“Čudi me to da je on pao godinu iz predmeta Srpskohrvatski jezik. To je zato što je Dodik odličan poznavalac hrvatskog jezika. Moguće da je imao problem s riječima i pravopisom koje danas čine srpski jezik. Ovdje se nameće i pitanje kako je uopće Dodik sa završenom trogodišnjom srednjom školom mogao upisati fakultet. Kako smo proteklih dana vidjeli da se on bavi krivotvorenjem dokumenata, to me ne bi začudilo da je on prilikom upisa na fakultet krivotvorio diplomu srednje škole”, rekla je Trivić, piše Klix.





Dodikova kći Gorica potvrdila je da je njezin otac ponavljao razred u srednjoj.

“Milorad Dodik je odrastao na selu, radio i učio istovremeno, a kako je te godine bilo jako puno posla na imanju, on nije uspio redovno pohađati školu i ponavljao je razred”, napisala je Dodikova kći na Twitteru te dodala da je njezin otac nakon prijemnog upisao Fakultet političkih znanosti u Beogradu.

“Fakultet je završio u roku”, napisala je Gorica Dodik.