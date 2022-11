GORI U CENTRU MOSKVE: Akcija spašavanja u tijeku, vatrogasci traže svu rapoloživu pomoć

U centru Moskve izbio je požar. Prema posljednjim informacijama, požar je izbio na Komsomolskaja trgu, a rusko Ministarstvo za izvanredne situacije objavio je da se zapalila zgrada skladišta. “Dojava je primljena u 14:57 po moskovskom vremenu. Vatrogasci su odmah krenuli na gašenje. Dim je gust”, priopćilo je ministarstvo.

Kasnije su objavili da su vatrogasci dolaskom na mjesto događaja utvrdili da je do požara došlo u skladišnom objektu od dva kata.

Tass izvještava da je došlo do intenzivnog gorenja zgrade skladišta između prvog i drugog kata.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP

