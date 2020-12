Gordan Lauc: ‘Ovoj pandemiji doći će kraj, trebamo samo ostati smireni’!

Autor: N.M.

Prof. dr. Gordan Lauc jedan od najisturenijih članova Vladina savjeta za borbu protiv koronavirusa u razgovoru za naš portal prokomentirao je najnovije mjere s posebnim naglaskom na ponovno uvođenje propusnica koje na snagu stupa za dva dana, 23. prosinca.

Lauc tu odluku ne smatra najboljom, a set mjer koji je donesen i u Hrvatskoj je u principu dobar, iako se i sama pandemija i njeno širenje potpuno različito ponaša sada u zimskon periodu za razliku od onog u proljeće. Mjere koje su tada bile na snazi bile su poprilično učinkovite, istaknuo je Lauc.

No mjera s propusnicama i zabranom kretanja i putovanja unutar zemlje, u našem slučaju iz županije u županije nema veliki učinak na širenje pandemije. Točnije, istraživanje u više zemalja je pokazalo da učinak te mjere za suzbijanje širenja koronavirusa iznosi 3%. Mislim da je odluka o zabrani putovanja unutar države bila pogrešna” iznio je zanimljiv stav Gordan Lauc.

Ljudi su zbunjeni od silnih informacija s kojima ih se bombardira, ne znaju više kome bi vjerovali pa pitanju ove pandemije, a profesor Lauc smatra da ide na bolje.

“Mi smo imali problem u ljeto, kad su svi pričali o COVID-u, a da je situacija bila relativno dobra i nije bilo toliko bolesnih ljudi. A kada pogledate, ljeto je širom Europe prošlo bez velikog broja zaraženih. Brojni su tada govorili da to sve skupa što se radilo uopće nema nikakvog smisla”, kaže Lauc i dodaje: Nažalost s povratkom zime Hrvatska ima gotovo 3000 ljudi u bolnicama, i između 80 i 90 ljudi ili nešto manje što umiru svaki dan. Ne umiru svi ti ljudi zbog COVID-a, ali mnoge od njih ubije sama pojava COVID-a što se ne bi dogodilo da se nisu zarazili koronavirusom”.

“Ono na što apeliram je na ljude da vide što je za njih dobro a što nije. Ljudi umiru svaki dan, a mi svi zajedno moramo svojim odgovornim ponašnjem to pokušati što više smanjiti i suzbiti”, apelirao je Lauc.

Za kraj je poslao i optimistične poruke: Ja osobno se trudim u svojim javnim istupima širiti optimizam, na način da sve neće sigurno potrajati do 2022. Sa dolaskom proljeća sve će se skupa povući, i ljeto će biti sasvim normalno kao što je bilo i ove godine. U međuvremenu će nam biti dostupno i cjepivo koje će spriječiti povratak svega u godinama koje dolaze. Priča s pandemijom bit će gotova na proljeće” optimisitično je poručio Lauc.

“Situacija u Hrvatskoj ide na bolje, pogotovo se to odnosi na sjeverozapad Hrvatske a što se nadam da će uslijediti i u ostalu dijelu zemlje. Nakon blagdana se nadam da će sve ove restriktivne mjere biti ukinute, od ukidanja propusnica pa do ponovnog otvaranja kafića i restorana. I uz određenu dozu opreza se nadam da ćemo do proljeća proći bolje nego ostatak Europe”, poručio je za kraj u razgovoru za naš portal prof. Gordan Lauc.

Što je još sve poručio u razgovoru s našim novinarom pogledajte u videu: