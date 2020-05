Gordan Lauc: ‘Izbjegavanjem cijepljenja radite veliku štetu svojoj djeci’

Cijepiti ili ne cijepiti djecu, pitanje je koje u posljednje doba muči sve više roditelja, posebice kada je riječ o potrebi cijepljenja protiv koronavirusa, ako i kada se cjepivo pronađe. Kako bi smirio roditelje, hrvatski molekularni biolog Gordan Lauc, na Facebooku je napisao poruku svima onima koje je strah da bi cjepivo moglo naškoditi njihovoj djeci. Naš znanstvenik kaže da je sloboda izbora pogrešan argument te da je cijepljenje jedan od najmanje profitabilnih dijelova farmacije. Postavio je i link gdje se mogu postavljati pitanja.

“Vrlo rijetko se upuštam u rasprave o cijepljenju, naprosto zato što je to uzaludno budući da se s druge strane uvijek nađu osobe s kojima se ne može razgovarati. Te osobe ne koriste mozak, već samo ponavljaju naučene fraze. No kako su moji postovi na tu temu očito izazvali velik interes, napisat ću još jedan post, no to će biti zadnji, jer doista imam pametnijeg posla.

Ovaj post nije namijenjen antivakserskim trolovima koji s lažnih profila prosipaju žuč u komentarima. Oni će to i sada napraviti pa ih samo treba odignorirati. Ovaj post je namijenjen onim roditeljima koji se doista boje za zdravlje svoje djece.

Jasno mi je da se brinete za svoju djecu, no izbjegavanjem cijepljenja im radite veliku štetu. Činjenica je da danas djeca više ne umiru od velikih boginja, dječje paralize ili ospica, no to je upravo zahvaljujući uspješnim programima cijepljenja. Neke zemlje su cijepljenjem uspjele gotovo u potpunosti eliminirati i rak grlića maternice. Da imamo cjepivo protiv COVID-19, ne bismo imali blokadu planete koju sada doživljavamo. SARS-CoV-2 i nije tako strašan virus. Zamislite samo da je virus samo malo drugačiji i da umjesto 15 posto starijih od 80 godina ubija 15 posto mlađih od 10 godina. To bi bilo strašno…

Vrlo rijetko se upuštam u rasprave o cijepljenju, naprosto zato što je to uzaludno budući da se s druge strane uvijek… Gepostet von Gordan Lauc am Donnerstag, 14. Mai 2020

“Sloboda izbora je pogrešan argument”

Cijepljenje nije prevara farmaceutske industrije. Cijepljenje je jedan od najmanje profitabilnih dijelova farmacije. Velike farmaceutske firme zarađuju milijarde na liječenju bolesti, dok im cijepljenje zapravo umanjuje profite, jer ljudi niti ne obole od bolesti protiv kojih su se cijepili.

Sloboda izbora je također pogrešan argument. U uređenom društvu ne možete sami donositi baš sve odluke. Nemate pravo atestirati plinske instalacije, prodavati heroin djeci u školi, ili paliti logorsku vatru u borovoj šumi. U uređenom društvu dio svoje slobode delegiramo sustavu kako bismo imali privilegiju života u uređenom društvu. U taj dio sloboda koje delegiramo pripadaju i odluke o programima cijepljenja.

Svake godine se cijepe stotine milijuna ljudi što omogućava vrlo dobar uvid u potencijalne rizike. Nekada su cjepiva bila dosta primitivna i doista su i postojali određeni rizici komplikacija, no danas je to stvarno svedeno na minimum i cjepiva su sigurna. Gotovo sve informacije koje se šire u antivakserskim krugovima (autizam, aluminij, formaldehid, fetalno tkivo i ne znam što sve ne) su ili dokazane notorne laži, ili potpune gluposti. Nitko nema interes trovati vas ili vašu djecu.

Cijepljenje je jedan od najvećih izuma medicine i kako sve više gubimo rat s bakterijama koje postaju otporne na antibiotike, cijepljenje nam ostaje kao jedino ozbiljno oružje u borbi protiv zaraznih bolesti. Sve ozbiljne institucije jednoglasno stoje iza programa cijepljenja, a antivakseri su identificirani kao jedna od najvećih prijetnji globalnom zdravlju. Kako bi ta prijetnja bila izbjegnuta, neka cijepljenja naprosto moraju biti obavezna, objavio je Lauc na Facebooku.