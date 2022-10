GOLEMA TRAGEDIJA U TURSKOJ, ERDOGAN JURI NA MJESTO UŽASA! Najmanje 14 osoba poginulo stravičnom smrću: Strahuje se da će broj žrtva rasti

Najmanje 14 osoba izgubilo je život, a 20 je ozlijeđeno, u rudniku ugljena na sjeveru Turske nakon eksplozije. Nurtac Arslan, guverner pokrajine Bartin, rekao je kako je 49 radnika ostalo zarobljeno ispod zemlje na dubini od 300 metara.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkazao je posjet Diyarbakıru nakon eksplozije u Bartınu i najavio da će otići u Bartın.

“Informacija da je eksploziju koja se dogodila u kamenolomu rudnika koji pripada Glavnoj direkciji TTK-a u okrugu Amasra u provinciji Bartın izazvao transformator nenamjerno je podijeljena. Uzrok eksplozije još nije utvrđen”, objavila je državna služba za hitne situacije.

🇹🇷🚨An explosion occurred in a coal mine in #Bartin province of #Turkiye

Rescuers were involved in the scene pic.twitter.com/EujoeGZ2bL

— Dailyaz (@dailyaz1) October 14, 2022