‘GOL SAM 4 SATA KOPAO SVOJ GROB I LJUBIO IM CIPELE’! Dario, otac petero djece, o paklu u Zagorju: ‘Mijenjali su si pištolj u rukama, lupali me lopatom’

Autor: Dnevno.hr

Anti Rosi (53), starom policijskom znancu s podebljim dosjeom, nastavilo se grozomorno suđenje na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu za brutalan pokušaj iznude i protupravno oduzimanje slobode Darija J. (35). S njime na klupi sjedili su i nešto mlađi prijatelji Roko Dundov (33) i Ivan Rozić (42), a detalji ročišta su u najmanju ruku dostojni jezivog mafijaškog filma.

Jučer je na red došao iskaz žrtve Darija J. koji je dva sata vrlo detaljno opisivao torturu koju je režirao notorni Roso, inače čovjek koji je pravomoćno oslobođen optužbi da je organizirao tzv. krvavu pljačku Fine 2005. godine.

Darijeva agonija odvila se u travnju 2022. godine kada su ga Roso i suradnici tražili 5000 eura pa ga na jednom imanju u Zagorju prisilili da se usred noći skine gol i četiri sata kopa svoj vlastiti grob.





‘Ajd sad kopaj ovdje’

Da stvar bude još i odvratnija, udarali su ga drškom lopate i prijetili pištoljem, a on je morao puzati i ljubiti im cipele kako bi ga poštedjeli smrti. Potom su ga u prtljažniku automobila vratili u Zagreb, prijeteći mu da će mu pobiti obitelj i “raznijeti kuću zoljom” ne donese li novac 27. travnja 2022. u 16 sati u restoran Kod Vinka, piše Jutarnji. No, unatoč strahu, Dario je Rosa i ekipu prijavio policiji, pa je iznuđivalački trio iste večeri uhićen u spektakularnoj akciji policije.

“Ja sam ovdje oštećen. Kako da započnem priču?”, rekao je na početku saslušanja Dario J. pa krenuo u rekapitulaciju vjerojatno najgore noći svog života.

“Kad smo došli na lokaciju, Ivan je iz prtljažnika izvadio lopatu i neki štap te rekao: ‘Ajd sad kopaj ovdje.‘ Sva tri su mi govorila: ‘Kopaj, kopaj‘. Nisam bio u kondiciji, tukli su me, maltretirali i prijetili mi. Mijenjali su si pištolj u rukama i naizmjenično grijali ruke u džepovima jer je bilo hladno”, započeo je i dodao da su tražili podatke o njegovih pet sinova.

‘Smrade jedan, lažeš’

“Ante je rekao da se skinem gol, prijetili su mi bacanjem u Savu. Tražili su od mene 5000 eura, ali ne znam zašto. Na kraju sam od rupe do auta morao puzati. Stavili su me u prtljažnik, vozili pa naglo kočili, sav sam se tako izudarao. Na kraju su me izvukli da se obučem i u Zagrebu me pustili. Žena, kad me vidjela blatnjavog i razbijenog, prepala se. Znala je da sam bio s Rosom, pa moram ženi reći gdje idem. U kuverti sam ponio, u dogovoru s policijom, 5000 eura i donio ih u restoran”, ispričao je Dario J., koji je iskaz iznosio putem video poziva.

Tijekom saslušanja Dario J. je negirao da je ikad bio u poslovnom odnosu s Rosijem, dok je Antina odvjetnika zanimalo kako su se njih dvojica upoznali, jesu li zajedno putovali u Španjolsku i je li žrtva Rosiju nudila auto pod dug. Dario J. je odgovorio da su se u Španjolskoj sreli dok je boravio kod obitelji u Malagi, a da od prodaje auta koje kupuje u Njemačkoj živi.

“Anti nisam nudio auto na ime duga. Slao sam mu ponude za aute, kao i ostalih 500 ljudi. Često mijenjam brojeve jer izgubim kartice. Mene je Ante tražio par puta novac za operaciju, za advokata… tako mi je govorio. I posudio sam mu ih tri, četiri puta”, kazao je svjedok, na što mu je Roso dobacio uzrujano: “Smrade jedan, lažeš!”









Maserati pod dug?

“Koje je tvoje pravo ime? Jesi mijenjao prezime u Čizmić u Italiji? Jesi li ti mene zvao kume, lega, a ja tebe cigane?”, dovikivao je Roso pa otišao korak dalje: “On i njegova obitelj su narkodileri i varalice. Prevozio je i za mene. Jeste li ikad ikoga oteli? Jesi li spavao sa mnom u hotelu u Malagi i na koje ime? Imaš dvije osobne iskaznice”.

Dario J. sve je negirao pa se Roso počeo smijati i vikati mu da laže.

“Reci istinu, čovječe božji. Pa šta bude, bude. Nudio si mi novac da ubijem jednog čovjeka, sjećaš se. A na kraju si otišao u javnu kuću. Jesi li mi nudio Maseratija pod dug? Zašto nisi pobjegao s pumpe, a govoriš da si otet? Jesi li ti narkoman i šmrčeš li? Reci, ajde… iskaz narkomana ne vrijedi, znaju to svi”, uporan je Roso.









Koja je prava istina o odnosu ove dvojice muškaraca još uvijek nije do kraja razjašnjeno, kao ni kakva sudbina čeka notornog Rosu koji već devet mjeseci “leži” u zatvoru.

Podsjetimo, osim “slučaja Fina”, Roso je također bio uhićen zbog sumnje da je jednom poduzetniku dvaput naručio postavljanje eksplozivnih naprava u autu kako bi ga se likvidiralo. No, naprave su oba puta zakazale.