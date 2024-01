‘Gojka Šuška sam pred Gotovininom ženom pitao što ćemo s komunistima, evo što mi je odgovorio’

Autor: Darko Petričić/7dnevno

Franjo Kurevija inovator je i aktivni sudionik zbivanja u BiH u 90-im godinama. Osobno poznaje, kao promotor HDZ-a u BiH, većinu ključnih osoba koje su odredile sudbinu Hrvata u BiH, što će biti detaljno opisano u njegovoj knjizi koja je u pripremi. Objašnjava kako su Hercegovci postali nositelji hrvatskih nacionalnih interesa u BiH, kako je stekao bogatstvo kontroverzni riječki poduzetnik Jozo Kalem i kako je HDZ okrenuo leđa hrvatskim iseljenicima i pomirio se s komunistima…

Kako je započela vaša suradnja s HDZ-om u BiH?

Mogu reći da sam jedan od aktivnijih osnivača HDZ-a u Vitezu u BiH. Osnovni motiv zbog kojeg sam se angažirao za agitiranje za HDZ u BiH bio je tadašnji razvikani HDZ-ov program u kojem se naglašavalo “jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske”. HDZ je u Vitezu osnovao Davor Perinović u kavani “11 Bilih”. Perinović je tada bio član Predsjedništva Prve konvencije HDZ-a koja je održana u dvorani Vatroslava Lisinskog. Na temelju te konvencije Perinović je dobio mandat i zaduženje za osnivanje HDZ-a u BiH.

Kada ste se uključili u političke događaje u BiH?

Kada sam se 1990. vratio iz Švicarske, HDZ je već postojao, i to od travnja te godine. O osnovanom HDZ-u u tom mjestu obavijestio me poštar Drago Plavčić, s kojim sam radio u tadašnjem PTT-u. On je raznosio poštu, a ja sam bio zaposlen na održavanju telefonskih centrala. Ispunjene HDZ-ove pristupnice slale bi se u Zagreb. Sljedeći osnivački skup HDZ-a trebao je za kratko vrijeme biti u Zenici, pod vodstvom i organizacijom Slavka Miletića.









Sve je bilo vrlo tajno i konspirativno jer je taj Slavko bio jedan od organizatora neuspješnog atentata na Tita 1957. godine u Zenici. Taj atentat bio je planiran u povodu Titova dolaska u Zenicu, kada je tuda prolazio na putu za Bugojno, kamo je išao u lov. Tada se jedna grupica Hrvata iz BiH sjetila da bi to mogla biti dobra pirika za atentat na Tita. To na kraju nije uspjelo, a Slavko je potom, nakon odsluženja zatvorske kazne u “Staklari” u Zenici, stalno bio pod nadzorom. Zbog toga bi svaki put kada bi Tito dolazio ili prolazio kroz Zenicu ili dolazio u blizinu tog mjesta, Slavko ponio svoju dekicu i otišao na miliciju, gdje bi u maloj ćeliji proveo onoliko dana koliko bi Tito bio ondje. Taj Slavko je okupio HDZ-ovce u Zenici na jednom velikom političkom skupu, na kojem sam i ja bio, i tu sam čuo da se planira jedan ozbiljan sastanak s vrhom HDZ-a u Zagrebu, u Gundulićevoj ulici.

Bili ste na tom sastanku?

Otišao sam na taj sastanak u Zagreb, u srpnju 1990., gdje smo očekivali vidjeti se s Tuđmanom, ali ni on ni Šušak nisu došli. Tada je već bio konstituiran novi Sabor. Umjesto Tuđmana, na sastanak dolazi Stipe Mesić, a uz njega su bili Vladimir Šeks, Slavko Degoricija, Slaviček, Brozović, Perica Jurić i Ivan Čermak, koji je bio predsjednik Izvršnog odbora HDZ-a. U to vrijeme ja sam još bio na političkoj vagi – ići u političku borbu s Markom Veselicom i HDS-om ili s Tuđmanom prema kojem su mnogi imali rezerve jer je bio Titov oficir. Kod mnogih, pa tako i kod mene, prevagnulo je to što je HDZ u BiH bio prihvaćeniji od HDS-a pa je počelo okupljanje oko HDZ-a. Odmah nakon učlanjenja dobio sam funkciju predsjednika Inicijativnog odbora HDZ-a Vitez.









Je li HDZ imao puno članova u Vitezu?

U to vrijeme u Vitezu je bilo svega 12 članova HDZ-a. Međutim, u BiH su se počele osnivati podružnice SDA pa sam zamoljen da na njihovoj skupštini u Vitezu, u ime HDZ-a, pozdravim njihovu skupštinu, što sam i učinio. Tada sam im poslao poruku da će oni kao najbrojniji narod morati preuzeti veliku odgovornost za one događaje koji će uslijediti u budućnosti. Mnogima nije bilo jasno što sam time htio reći, a ja sam naslućivao skori početak rata koji se neće moći izbjeći.

Kada se situacija u BiH počela komplicirati?

Tada smo mi, Hrvati u BiH, bili pod ingerencijom Ministarstva iseljeništva, na čijem je čelu bio Gojko Šušak, i tada su stvari dosta dobro funkcionirale. Hrvati u BiH su se osjećali kao iseljenici, ali i kao integralni dio hrvatskog korpusa zbog specifičnog geografskog položaja BiH, kao i zbog povijesnih i političkih okolnosti. Prve nesuglasice koje su narušile jedinstvo Hrvata u BiH pojavile su se već na spomenutom sastanku u Zagrebu, gdje su se dvije hercegovačke općine – Posušje i Grude – suprotstavile prijedlogu da Perinović, koji je iz Sarajeva, bude predsjednik HDZ-a za BiH. Mesić je tada izričito rekao da ne smije doći ni do kakvih podjela između Hrvata u BiH, ni do kakvog odvajanja područja s većinskim hrvatskim stanovništvom jer se mora očuvati BiH unutar njezinih granica. Hercegovci su tada zaprijetili da će se, ako Perinović postane predsjednik HDZ-a za BiH, njihove općine odvojiti i priključiti Hrvatskoj, što je tada bio politički nonsens i za ono vrijeme preuranjena inicijativa koja bi teško kompromitirala Hrvatsku.

Poslije sam saznao da njima najveća smetnja nije bio Perinović. Oni, jednostavno, nisu mogli prihvatiti nikoga tko bi bio predstavnik Hrvata u BiH a da nema hercegovački pedigre.

Perinović je ipak izabran za predsjednika HDZ-a za BiH, u Sarajevu u Skenderiji. Tada su ga podržali i Šušak i Beljo, kao i svi izaslanici koji su došli iz Zagreba. Njegov izbor potvrdila je i skupština. Međutim, njemu su se počele spočitavati neke druge novootkrivene činjenice, kao na primjer da je išao u Australiju među ustaše kako bi tražio financijske potpore. S njegovim izborom nisu se nikada pomirile “odmetnute” općine Posušje i Grude i stalno se radilo na njegovoj smjeni. Na kraju su mu pronašli da je kršten u pravoslavnoj crkvi u Zagrebu i ubrzo je smijenjen u zagrebačkom Globusu, nakon samo mjesec dana na toj funkciji. Perinović inače nije bio Srbin, a pravoslavci i katolici jedni drugima priznaju krštenje. Na Perinovićevo mjesto dolazi Stjepan Kljujić, kojega je isto tako podržala HDZ-ova središnjica iz Zagreba. Kasnije su njemu, kada ga je trebalo smijeniti, pronašli neoprostiv politički “krimen”. Međutim, činjenica je, dok je Perinović bio kratko na čelu HDZ-a, u tu su se stranku masovno učlanjivali čak i muslimani iz istočne Bosne. Nakon Kljujićeva dolaska to je prestalo.

Ipak je dolazilo do nesuglasica unutar hrvatskog korpusa?

Veliki zaokret u politici HDZ-a nastaje nakon što Šušak postaje ministar obrane i napušta Ministarstvo iseljeništva. Nakon toga odnosi s iseljenicima počinju se hladiti. Šušak ih više ne posjećuje, a kontakti s njima se reduciraju. Nakon toga dolazi i do zaokreta u HDZ-ovu političkom programu i strategiji te se napušta proklamirano jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske. Umjesto tog jedinstva, HDZ nameće drugo jedinstvo – jedinstvo crvenih i crnih, odnosno pomirenje političkih komunista i ustaša. To jedinstvo traje od 1991. do danas. O tome su govorili i Andrija Hebrang i pokojni Ivica Račan, koji je svojim komunistima rekao da, ako hoće, mogu pristupiti HDZ-u jer zna da od njih nitko neće imati koristi: ni HDZ ni SDP.

Je li jedinstvo crvenih i crnih bila službena politika ili prešutna nametnuta strategija?

Moram reći da se o tome otvoreno govorilo na HDZ-ovim političkim tribinama i skupovima. To se otvoreno javno propagiralo. Govorilo se da se ulazi u rat i da je nužno provoditi takvu politiku kako se ne bi stvarale napetosti između oficira JNA koji su prišli Hrvatskoj vojsci i onih iz Legije stanaca koji su također bili u hrvatskim redovima. To novo, nametnuto jedinstvo primjenjivalo se u praksi i na terenu iako se mnogi s time nisu slagali.

I vi ste prihvatili taj novi politički kurs?

Zahvaljujući tom jedinstvu, spasio sam život tada kapetanu prve klase, a danas najvećem riječkom poduzetniku Jozi Kalemu. Kalema su bili uhvatili i zarobili pripadnici HOS-a koji su bili vrlo neprijateljski nastrojeni prema njemu zbog njegovih aktivnosti u vremenima političkih promjena na prostoru bivše Jugoslavije. Kalem mi je jednom prilikom potvrdio da su HOS-ovci bili u pravu jer je on od Kontraobavještajne službe Jugoslavije dobio zaduženje da obilazi sve političke tribine u središnjoj Bosni i o tome dojavljuje centrali u Beogradu. Slučaj u kojem se on osobno angažirao umalo ga je stajao glave, a radilo se o jednoj akciji na Vlašiću, gdje je poginulo 13 pripadnika HVO-a, do čijih tijela nije bilo moguće doći. Iz HVO-a su se tada mogle čuti priče da je Kalem jednom prilikom došao u stožer i pitao ih što traže. Odgovorili su mu da već 14 dana traže tijela 13 poginulih vojnika. Na to Kalem uzme telefon u ruke i nazove pukovnika Boška Peulića, zapovjednika srpskih jedinica na Vlašiću. Nakon kraćeg razgovora Peulić daje dopuštenje da hrvatski vojnici preuzmu ta tijela. Međutim, taj njegov angažman pokazao je kako je Kalem u dobrim odnosima s oficirima JNA, što je postalo sumnjivo hrvatskim vojnicima, a najviše HOS-ovcima, i zbog toga su ga htjeli likvidirati.

Kada ste prvi put sreli Kalema i počeli surađivati u akcijama obrane u BiH?

S obzirom na to da sam u to vrijeme bio član regionalnog stožera središnje Bosne kod Darija Kordića, Kordić ga dodjeljuje meni zbog njegova vojničkog iskustva. Dakle, Kalem mi je dodijeljen na Kordićevu preporuku, a u tom trenutku nisam znao da ga nitko nije provjeravao niti je znao išta o njemu. To nisam mogao pretpostaviti. Tek s vremenom, kada bismo razgovarali za vrijeme dugotrajnih vožnji, otkrio je za što je sve bio zadužen kao pripadnik KOS-a. Slučaj je htio da sam i ja, kao aktivna politička osoba, bio predmet njegova interesa, o čemu je Kalem obavijestio svoju centralu u Beogradu.

Beogradu je javio da u Vitezu postoji neki ustaša – Franjo Kurevija, koji je sudjelovao u organizaciji jedne ustaške stranke – HDZ-a, kako je kasnije objavljeno na Radiju Beograd. Na njihovu žalost, osim mene, u Vitezu su živjele još dvije osobe s istim imenom – Franjo Kurevija. Jedan je bio mesar, a drugi kondukter u vlaku na relaciji Sarajevo – Zenica. Obojica su zbog toga imala probleme jer su tadašnje jugoslavenske službe mislile da je riječ o meni – čovjeku koji osniva ustaške stranke, pa su ih privodili i maltretirali. Jedva su, nakon debelih batina, izvukli živu glavu.

Kada je Kalem prekinuo vezu s KOS-om i kada je počeo raditi za Hrvatsku?

Mislim da on nikad nije prekinuo s KOS-om, a isto tako nikad nije radio za Hrvatsku, nego je cijelo vrijeme radio i radi za sebe.

Jeste li imali prilike razgovarati s Gojkom Šuškom?

Jednom prilikom, tada je Šušak još bio ministar iseljeništva, putovao sam od Sarajeva do Viteza. Povezao me u svojem automobilu, a s njim je bila i njegova tajnica Dunja Zloić. Tada sam ga pitao: “Što ćemo s komunistima?” Odgovorio mi je da se s njima sada mora i ta se opcija ne može izbjeći. Sada vidim da se već tada odlučilo da se hrvatsko iseljeništvo stavi u drugi plan. Od njih je početkom rata uzet novac, a nakon toga je započela suradnja s komunistima i bivšim jugo-službama koje su amnestirane.

Kada Jozo Kalem napušta JNA, a kada HVO?

Meni je govorio da je JNA napustio ’91. godine, a kada je službeno napustio HVO, ne znam. Na pitanje od čega će živjeti odgovorio mi je da je “zamračio” nešto streljiva koje će prodavati lovcima. U rješavanju egzistencije pomogao mu je i musliman – Kasim Krehić, vlasnik benzinske pumpe u Vitezu, koji je ujedno bio i predsjednik Izvršnog odbora SDA. Krehić je tražio da mu Kalem čuva benzinsku pumpu, a on bi odlazio u Sloveniju nabavljati gorivo. U međuvremenu, 1992. godine, Kalem se odvojio od HVO-a, ali ne znam da li kao dezerter ili je od viših instanci dobio kakav novi zadatak.

Vjerujem da mu je u poslovnom usponu pomoglo i poznanstvo s generalom Ivanom Čermakom, s kojim sam ga jednom prilikom ja upoznao u Zagrebu. Uz Čermakovu pomoć otvara mu se mogućnost suradnje s InterInom preko koje opskrbljuje benzinske pumpe jednog svojeg partnera u Posušju, koji ga zapošljava kod sebe. Nakon kraćeg vremena Kalem postaje ekskluzivni dobavljač nafte za BiH, na temelju imenovanja Mate Bobana, ali nikada se nije otkrilo po čijoj preporuci.

Da bi Kalem mogao opskrbljivati benzinsku pumpu u Posušju, morao je imati hrvatske dokumente. Poslužio se provjerenom varkom – pričom o gladnoj ženi i djeci, a on na prvoj crti bojišta – koju je ispričao generalu Marku Lukiću. General Lukić mu je temeljem tih laži sredio hrvatske dokumente isti dan. Da bi mu se zahvalio za uslugu, Kalem je Marka Lukića prevario nekoliko godina kasnije – 1996. Naime, Čermak nije dozvolio da Petrol uđe na hrvatsko tržište. Zbog toga je Kalem intervenirao preko Antunovića koji je nazvao Marka Lukića. Lukić je kontaktirao Jarnjaka, koji je osigurao direktoru Petrola sastanak u Vladi. Nakon tog sastanka Petrol ulazi u Hrvatsku. Dogovor je bio da se za tu uslugu Marko Lukić zaposli u Petrolu za 14.000 kuna plaće, ali taj dogovor Kalem nije ispoštovao.

Odakle njegovo veliko prijateljstvo sa Slavkom Linićem?

Jednom mi je Kalem rekao: “Da bi čovjek u obavještajnoj službi uspio, mora poznavati tri osobe u nekom mjestu: učitelja, župnika i gradonačelnika.” To su tri ključne osobe koje jamče uspjeh ako posjeduješ sredstva za korupciju. Mislim da je taj model primijenio u Rijeci i kod Linića, kojeg poznaje od 1992. godine. Zvao me iz njegova ureda kako bi se pohvalio da je kod njega na sastanku. Svoj poslovni uspjeh i sadašnje bogatstvo koje posjeduje, a za koje ga nitko ne pita, može zahvaliti poznanstvu s Linićem i Čermakom, koji je 1993. godine bio ministar gospodarstva u Hrvatskoj. Njemu je vjerojatno Kalem bio veza s poduzetnicima u BiH. Jednom prilikom, kada je Kalem već bio bogat, a nakon što je 2003. godine na HTV-u Goran Milić objavio informaciju da sam u Bruxellesu osvojio srebrnu medalju za svoju inovaciju – motor s unutarnjim izgaranjem s jednim ventilom po cilindru, nazvao sam Kalema da mi financijski pomogne u konstrukciji tog motora. Rekao je da je upravo kupio 80 cisterni za prijevoz nafte. Rekoh mu da će onda imati novca da mi pomogne, a on mi odgovori da bi mi bilo najbolje da si kupim dva metra užeta da se objesim.

Ima li Kalem zaštitu u visokoj politici zbog koje se ne ispituje porijeklo njegove imovine?

Mislim da nema zaštitu politike jer se nikada aktivno njome nije bavio, ali ima zaštitu kosovske i obavještajne strukture koja je infiltrirana u državne institucije.

Zbog čega je došlo do smjene Stjepana Kljujića i dolaska Mate Bobana na njegovo mjesto?

Stjepan Kljujić se nije pokazao baš najsposobnijim u zaustavljanju tenkova JNA koji su iz Mostara krenuli prema Kupresu. Tada se vidjelo da Kljujić ne vodi aktivnu politiku koja bi štitila interese Hrvata u BiH, nego je sve prepustio Aliji Izetbegoviću, kojemu su prioritet bili muslimani. Nakon nezadovoljstva njegovim političkim stavovima, Tuđman u Grude šalje Mesića koji ga smjenjuje, a na njegovo mjesto postavlja Matu Bobana. Dodatna otežavajuća okolnost za Kljujića bila je njegova žena – muslimanka.

Zašto je u to vrijeme Tuđman bio toliko rezerviran i oprezan prema muslimanima?

Tada, 90-ih godina, muslimani u BiH nisu bili isto ono što su bili muslimani u NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tada muslimani nisu imali neku značajniju političku snagu i stupanj organiziranosti. U 90-im godinama oni postaju politička snaga organizirana preko SDA i MBO-a. Vrijedi podsjetiti da su se muslimani u NDH deklarirali kao Hrvati islamske vjeroispovijesti. Tako su se izjašnjavali čak i neki muslimanski pjesnici i književnici.

Kako objasniti sadašnje bogatstvo Joze Kalema s obzirom na njegove skromne financijske potencijale, kao kapetana JNA, početkom 90-ih?

Njegovo današnje bogatstvo velika je enigma koju treba razriješiti i vjerujem da bi se tu mogli naći mnogi elementi ratnog profiterstva. Njegove su ambicije i za vrijeme rata bile velike pa mi je jednom prilikom rekao da se osjeća sposobnim da bi mogao biti ministar gospodarstva u Herceg-Bosni. Ta teritorijalna organizacija već je stvarno funkcionirala 1992. – 1993. godine. Tražio je da ga zbog toga povežem s Matom Bobanom.

Kad sam ga predstavio Mati Bobanu i kad sam spomenuo da je Jozo kapetan prve klase, Boban se sav ozario, obećavši mu da će ga imenovati zapovjednikom obrane Zbornog područja Jajce. Nisam mu ni stigao spomenuti da bi Jozo Kalem htio biti ministar gospodarstva. Jozo je bio konsterniran. Boban nas je poslao da popijemo kavu, a on će za to vrijeme napisati zapovijed, međutim, Kalem se nikad nije vratio po tu zapovijed. Utekao je.

Kad sam ga pitao kad će preuzeti zapovijed, odgovorio mi je: “Neka si Boban guzicu obriše tom zapovijedi. Nisam lud da poginem!” On se tako izvukao od vojne obaveze, a ja se zbog srama nikad više nisam usudio doći u Grude, u stožer, Mati Bobanu pred oči. Inače, Kalem nije naročito dobro kotirao među onima koji su ga poznavali iz vojnih krugova. Jednom je prilikom Ante Jelavić, kada su ga pitali za Jozu Kalema, rekao da ga dobro poznaje i da mu je u JNA vrlo često znao lijepo očistiti čizme!