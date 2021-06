GODIŠNJICA RATNOG ZLOČINA U VIŠEGRADU: ‘Žive lomače’ sud označio kao najgore počinjene tijekom rata u BiH!

Autor: L.B.

U Višegradu se obilježava 29. godišnjica ratnog zločina nad Bošnjacima, koji su počinile srpske paravojne postrojbe na početku rata u Bosni i Hercegovini, u proljeće 1992., kada je započeo cijeli niz etničkog čišćenja i masovnih ubojstava bošnjačkih civila.

Tri tisuće žrtava

U znak sjećanja na tri tisuće žrtava, bačeno je isto toliko ruža s mosta Mehmed-paše Sokolovića. Obitelji žrtava ponovno su od nadležnih u Bosni i Hercegovini i Srbiji zatražile da isprazne akumulaciju jezera kako bi pronašli posmrtne ostatke najbližih.

Prema procjenama, protjerano je oko 14.000 Bošnjaka, a Istraživačko dokumentacijski centar (IDC) registrirao je 1.760 žrtava zločina u Višegradu, od čega je njih stotinjak djece, čime je to jedan od deset najvećih pojedinačnih pokolja rata.

Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije navodi da je Višegrad bio podvrgnut “jednoj od najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja u bosanskom sukobu”.

Grad je od početka rata bio strateški važno područje zbog hidroelektrane na Drini te poveznice između Beograda i Sarajeva. Već 6. travnja 1992., snažno naoružana JNA je nakon par dana borbe okupirala i zauzela slabo opremljen grad, ubrzo sastavila ‘Srpsku općinu Višegrad’ te preuzela kontrolu nad prijašnjim općinskim uredima.

Žive lomače

Godišnjicu zločina obilježavaju posjetom lokacijama najmasovnijih stradanja, među kojima su i mjesta poznata kao žive lomače. Zločine koji su se ondje dogodili Haški sud je označio kao najgore počinjene tijekom rata u BiH.

Za Vidovdan, 28. lipnja 1992., skupina od 70 Bošnjaka, iz sela Koritnik, zaključana je u kući u Pionirskoj ulici. Granata je ubačena u kuću te ubila nekoliko njih. Potom je zgrada zapaljena a ljudi unutra su izgorjeli do smrti. Milan i Sredoje Lukić su automatskim oružjem strijeljali one koji su pokušali pobjeći kroz prozore. 59 osoba je ubijeno u kući, uključujući 17 djece u starosti od dva dana do 14 godina, a nekolicina preživjelih su svjedočili tijekom suđenja Lukiću.

Dragan Lukač, zamjenik direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, je 2004. usporedio te opise ubojstava s “horor filmom”.









Slična situacija dogodila se u Bikavcu: svjedok je opisao kako su Srbi prvo kamenjem razbili prozore kuće te potom bacili granate u zgradu. Potom su zapalili kuću i mještane unutra, od kojih su mnogi bili žene, djeca i starci.

Višegrad je 1991. imao oko 25.000 stanovnika, od kojih su 63 posto bili Bošnjaci, a 33 posto Srbi.