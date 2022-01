‘GLUPOST, EGOIZAM ILI?’ EX VOĐA BBB-a OPRAO MILANOVIĆA: Borio se za Ukrajinu pa poručio: ‘Pljuvati na prolivenu krv nekog naroda nije muški’

Autor: L.B.

“Ovo je borba za bijelu europsku rasu, njezinu kulturu i povijest”, rekao je Denis Šeler 2015. godine u intervjuu za blog Ukrainian Crusade u kojem je iznio svoje mišljenje o situaciji u Ukrajini, ali i Hrvatskoj i Europskoj uniji. “Ukrajina je posljednja utvrda kršćanske desničarske Europe”, dodao je. Kao razlog svog odlaska u borbu u Ukrajinu naveo je, između ostalog, da “Hrvati dolaze iz Ukrajine” te kako je Ukrajina priznala Hrvatsku prije Vatikana i Njemačke.

Rođeni Zagrepčanin i bivši vođa Dinamovih navijača Bad Blue Boysa u Ukrajinu se otišao boriti protiv proruskih snaga 2015., a tada je rekao da će se Rusija uskoro raspasti, nazvavši Vladimira Putina egoistom i staljinistom, no istaknuvši i kako nije budala.

Međutim, Šeler se ponovno oglasio sada, kada se ponovno aktualiziralo pitanje Ukrajine i njezinog odnosa s Rusijom s jedne te NATO-om s druge strane.

‘Bombastične izjave’ i predsjednikova retorika

Naime, zasmetala mu je retorika predsjednika Milanovića vezana za tu temu te, kako kaže, “bombastične izjave koje odaju dojam da je Hrvatska vodeća sila u NATO savezu i da će svi plesati onako kako mi hoćemo”.

No, napisao je i kako se slaže “da hrvatski vojnici ne trebaju službeno ratovati u tuđim ratovima”.

“Odluka je to pojedinaca ili skupina koji to mogu raditi na svoju ruku i odgovornost. Ono s čime se ne slažem je retorika kojom se to izjavljuje i dvoličnost takvih izjava. Prvo u Ukrajini nema pripadnika Hrvatskih Oružanih Snaga,a kao drugo iste sudjeluju u misijama, rotacijskim, NATO postrojbi sa ciljem zaštita granica NATO saveza, na što je Hrvatska, budimo realni pristala ulaskom u NATO i potpisala određene sporazume o istom”, naveo je Šeler na svom Facebooku.

Poruka Milanoviću

Pita se i hoće li onda, dosljedno svojim izjavana, povući i sve pripadnike OS RH iz svih misija, poput one na Kosovu te i “što HV ima raditi na Kosovu?”

“Predsjednik bi trebao to znati, kao i činjenicu da vojnici rado odlaze u takve misije, kao što su bile misije u Afganistanu, Iraku, Sjevernoj Africi itd,iz čistog i jednostavnog razloga: sudjelovanje u takvim misijama pruža mogućnost uvećanja, inače ne baš velike vojničke plaće, nemojmo se lagat”, rekao je.









Dodao je potom kako “bi predsjedniku bilo bolje da se kao Vrhovni zapovjednik, kako se voli nazivati, malo pobrine i da ti naši vojnici za posao koji rade, odnosno za svoju žrtvu u profesiji koju su odabrali budu i adekvatno stimulirani od zemlje kojoj služe i koju predstavljaju”.

Podsjetio ga i kako je slao zrakoplov u Kijev po ranjene ukrajinske branitelje

“Retorika o državnim prevratima i slićno je izravno miješanje u unutarnje stvari druge, nezavisne države, i čitajući i slušajući izjave predsjednika, ne mogu se oteti dojmu da je tekst napisan u Moskvi i jednostavno dostavljen našem velikom vođi”, rekao je i dodao:

“Hvala Bogu, nemam pamćenje poput ribe i dobro se sjećam da je Hrvatska Vlada 2013/14 “pomno pratila događanja u Kijevu i podržavala želje naroda za demokratskim promjenama i europskim integracijama. Kakve li slučajnosti, sam predsjednik je tada, koliko me sjećanje služi, bio ne član, a štoviše osoba broj 1 u toj Vladi”, zaključio je Šeler podsjetivši i da je Milanović slao zrakoplov iz Zagreba u Kijev po teško ranjene ukrajinske branitelje, a cijelu objavu možete pogledati ispod.









“Pljuvati na prolivenu krv jednog naroda,niti je muški niti je časno,jer taj narod je goloruk krenuo na oružje upereno u njega sa ciljem da obrani svoju slobodu i pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.

Osobito nije časno kada to radi osoba koja je “prespavala” najteže godine u novijoj hrvatskoj povijesti- da podsjetim samo,to su godine kada se hrvatski narod također,goloruk,suprotstavio agresiji nastojeći izboriti pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.

Naravno,to je njemu teško razumijeti,znamo i zašto.

Sukladno navedenom,te navedenim činjenicama,ne mogu a ne zapitati se,radi li se uistinu o svojevoljnoj promjeni stajališta g Milanovića,ili je promjena stajališta potaknuta ” pogurancem,vjetrom u leđa” od strane “treče zainteresirane strane”….vrijeme će pokazati.

Samo bih podsjetio cijenjenog Predsjednika da je u postrojbama HV i HVO slobodu hrvata branilo ne malo stranaca,među njima i ukrajinci,pri čemu su petorica ukrajinskih državljana položili život na Oltar hrvatske domovine,a o ostalim stvarima ( priznanje Hrvatske u prosincu 1991,dostava oružja,vrtoleta i aviona tijekom embarga,pilote instruktore,itd,itd) da i ne govorim…..

Hrvatima i Hrvatskoj sasvim je sigurno,neće biti bolje od pustog lajanja u vjetar i postojanog stavljanja vlastitog ega i kompleksa velićine u prvi plan….

Prihvatite se posla za dobrobit svoje zemkje,i napravite red u svom dvorištu,a tuđa prepustite drugima”, zaključio je.

‘Bit će puno krvi’

Za vrijeme prve ukrajinske krize, 2015., Šeler je o Vladi govorio kako je antihrvatska.

“Sada imamo antihrvatsku vladu. Banditi, bivši komunisti, puno Srba. Svi oni ljube g… Europskoj uniji i ismijavaju domoljube”, rekao je Šeler tada za Večernji, dodajući kako je i Hrvatskoj potreban “naš Majdan”, oružana revolucija protiv EU i komunista.

“Bit će puno krvi”, poručio je.

‘Obzirom da imam pristup informacijama iz, budimo realni, vojnih i njima bliskih krugova u Ukrajini’

No, osim svoje poruke predsjedniku i komentara njegovih izjava, da Ukrajini nije mjesto u NATO-u te da će povući vojnike iz Ukrajine, Denis Šeler je iznio i svoje viđenje cjelokupne situacije u Ukrajini, pa je, među ostalim, napisao:

“Obzirom da imam pristup informacijama iz,budimo realni, vojnih i njima bliskih krugova u Ukrajini, a i na temelju osobnog iskustva, nekakav realni pregled situacije sasvim sigurno mogu sagledati/sažeti, pa krenimo redom….”

“Histeriju oko 100 tisuća ruskih vojnika oko ukrajinske granice” nazvao je ničim novim te objasnio kako već godinama na istom području Rusija drži tisuće vojnika.

“To što je tu činjenicu iskoristila kao faktor za zastrašivanje, dostavu opreme, tehnike, boraca, logističku opskrbu pobunjenika, liječenja i rehabilitaciju ranjenih pobunjenika, druga je stvar, generalno, po međunarodnim zakonima unutar svojih granica ima pravo držati svoju vojsku. I tako već 8 godina, tako da nekakve brojke od 70,80 ili 100 000 vojnika uzduž granice, su za Ukrajince već odavno normalna stvar”, naveo je Šeler, između ostalog, u svojoj poduljoj objavi koju možete u cijelosti pročitati ispod.