‘GLUMIO UZORNOG OCA, SUMNJAO DA SU DJECA NJEGOVA, NIJE IH VOLIO’ Izvor blizak ubojici djece tvrdi da se drogirao i posjećivao prostitutke!

Kao i domaći, tako se i austrijski mediji cijelog dana bave prikupljanjem podataka i otkrivanjem prave istine o tome tko je zapravo 56-godišnji Austrijanac Harald Kopitz koji je u noći s petka na subotu u Zagrebu počinio stravično ubojstvo troje vlastite djece, četverogodišnjaka i sedmogodišnjih blizanaca, djevojčice i dječaka.

Dnevni list Heute u subotu je navečer objavio članak pod naslovom ‘Koks i scena crvenih lampica – to je tajni život ubojice u Hrvatskoj’ u kojem piše kako je tijekom dana povjerljiva osoba, bliska Haraldu Kopitzu za Heute iznijela niz detalja o dvostrukom životu ubojice.

Prema prikupljenim informacijama od navedene neimenovane osobe iz ubojičinog kruga Heute piše kako je 56-godišnjak navodno godinama bio čest gost na bečkoj ‘sceni crvenih lampica’, odnosno da je posjećivao prostitutke i konzumirao drogu, te da je “djelovao depresivno”.

‘Izdavao se za uzornog oca, nije ih volio’

Isti izvor navodi kako se Harald K. na društvenim mrežama izdavao za uzornog oca i objavljivao slike svoje djece na plivanju, kod pečenja kolača i u ZOO-u. No, to je prema iznesenoj priči bila samo varka, jer otac obitelji navodno “nije volio” svoje troje djece, budući je bio opsjednut idejom kako on nije njihov biološki otac.

„On je bio opsjednut time. K. je uvijek iznova naglašavao kako je strašno imati djecu. A posljednje dvije godine stalno je podcjenjivački govorio o svojoj obitelji. Vidjela se mržnja u njegovim očima“, rekla je osoba bliska ubojici listu Heute.

‘Ubio ih pod utjecajem droge?’

U tekstu se dodaje i da se pretpostavlja da je otac ubio svoju djecu pod utjecajem droge, kao i da hrvatski organi vlasti istražuju je li 56-godišnjak u vrijeme zločina bio pod utjecajem psihoaktivnih supstanci.

Također se navodi da je osumnjičeni ubojica stabilno i pri svijesti, te da ga u bolnici čuva policija.

Heute također navodi kako je Harald Kopitz u oproštajnom pismu na Facebooku oštro napao masonsku ložu „Braće slobodnih zidara", koja mu nije htjela pružiti pomoć vezano uz posao i financijske probleme u koje je upao.









Masonska loža distancirala se od njega

List navodi i izjavu jednog od glasnogovornika Braće slobodnih zidara na svjetskoj razini koji je rekao kako nije osobno poznavao Kopitza i kako ga ne može identificirati kao pripadnika navedene masonske lože.

“Slobodni zidari pomažu jedni drugima i to samo u legalnom okviru. Sukladno tome, ništa ne opravdava ubojstvo, to nije u skladu s filozofijom Slobodnih zidara”, rekao je, kako navodi Heute.

U tekstu stoji i kako se masonska loža “Slobodni zidari” distancirala od osumnjičenog za počinjeni zločin u Zagrebu.

Austrijski mediji izvijestili su navečer kako je austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova službeno potvrdila ubojstvo troje djece. Također je istaknulo da će stupiti u kontakt s članovima obitelji Bečana kojeg hrvatsko Državno tužiteljstvo sumnjiči za “teško ubojstvo”.