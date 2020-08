GLOBALNA TEMPERATURA RASTE ’Čeka nas svijet za četiri stupnja topliji nego u predindustrijsko doba’, tvrdi klimatolog

Autor: Dnevno/M.V.

Iza nas je tjedan dana izrazito promjenjivog vremena. Prvo su nas pogodile apokaliptičke oborine, a onda smo dosegnuli vrhunac ekstremnog toplinskog događaja.

“U prvom slučaju veći je dio zapadne i središnje Hrvatske iskusio brz prolaz konvektivnog poremećaja koji su obilježile povećane količine oborine i grmljavinsko nevrijeme te je bio uspješno prognoziran dva dana unaprijed. S druge strane, prvi toplinski val ovog ljeta prostorno je i vremenski puno veći i dugotrajniji fenomen, koji pratimo te prognoziramo njegov razvoj u sljedećih nekoliko dana. Rezultati klimatskih istraživanja upućuju na povećanu učestalost većine tipova ekstremnih vremenskih događaja. Ovo predstavlja izazov za prognostičke sustave DHMZ-a i suradnih međunarodnih organizacija, no radimo sve kako bi se zajamčila sigurnost ponajprije našim građanima, a zatim i njihovoj imovini”, rekao je Ivan Güttler, klimatolog DHMZ-a za Večernji list.

Istaknuo je i kako rast globalne temperature izravno pratimo uz pomoć tisuću stanica diljem svijeta.

“Posljednjih 100 godina riječ je o porastu za jedan Celzijev stupanj. Jedno je smanjiti ili ugrijati sobu u kojoj boravimo za jedan stupanj, no da se zagrije cijeli planet, potrebne su goleme količine dodatne energije. Izvor ovog dodatnog zagrijavanja jačanje je toplinskog zračenja koje se prirodno javlja na Zemlji jer imamo atmosferu bogatu tzv. stakleničkim plinovima. Gorenjem ugljena, nafte i plina iz kojih dobivamo većinu potrebne električne, mehaničke i toplinske energije ispuštamo godišnje milijarde tona ugljikova dioksida. Ove emisije već dulji niz desetljeća ometaju prirodne tjekove tog istog ugljikova dioksida i dovode do globalnog zagrijavanja. Kad bismo se zaustavili na ovoj razini zagrijavanja, gotovo bi se sve države uspjele prilagoditi novonastalim okolnostima. No ovo nije konačno stanje i globalne temperature zraka rastu i dalje. U načelu, postoji cilj o zadržavanju ovog porasta do 1,5 Celzijevih stupnjeva, no nažalost taj nam cilj bježi. Danas smo na putanji svijeta koji je topliji do četiri Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje”, objašnjava.

“Ako se npr. srednja temperatura zraka ili srednja ukupna količine oborine znatno razlikuje između razdoblja 1961. – 1990. te razdoblja 1991. – 2020., govorimo o klimatskim promjenama. Cilj je klimatologa rekonstruirati stanje atmosfere i klime u povijesnim razdobljima te razviti pouzdane procjene mogućeg razvoja za idućih stotinjak godina”, rekao je ističući i kako je uvjeren kako je čovjekov utjecaj na globalno zagrijavanje u 19., 20. i 21. stoljeću neupitan.

U tom slučaju javlja se i problem jer naš današnji utjecaj dominantno je negativan za velik broj vrsta i nas same.

“Prebrzom izmjenom kemijskog sastava atmosfere i njenih fizikalnih svojstava, klima postaje neprikladna za danas prisutne biološke zajednice”, tvrdi.

Uz to, upotrebom fosilnih goriva njihove koristi postaju beznačajne u odnosu na posljedice njihove upotrebe koje postaju sve izraženije i dugotrajnije.

Naposljetku osvrnuo se i na porast razine mora koja čini se nije obećavajuća.

“Na srednju razinu mora utječe nekoliko procesa, među ostalim, širenje vodenog stupca zbog zagrijavanja te dotok svježe vode zbog otapanja ledenjaka i kontinentalnih ledenih masa. Također, na razini pojedine lokacije uz obalu prirodno podizanje ili spuštanje samog kopna može utjecati na relativnu promjenu u razini mora. Kada govorimo o Jadranu, vrijednosti koje nalazimo u istraživanjima promjene srednje razine mora do kraja stoljeća idu do okvirno jednog metra. Čak i u slučaju nešto manjeg porasta od 20-ak centimetara, dijelovi gradova i aktivnosti uz obalu bit će ugroženi. Također, ekstremni atmosferski događaji u kombinaciji s lokalnim oscilacijama Jadrana, plimom te srednjim porastom razine mora, dovode do dodatnog povećanja rizika, posebno u najsjevernijim dijelovima Jadrana”, smatra.

Za kraj, tvrdi, sve su to rješivi problemi u kojima nam uvelike može pomoći znanost.