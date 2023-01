‘GLEDALA SAM KAKO SESTRA HRANI MRTVU ŽENU!’ Čakovčanka teško optužila bolnicu: ‘A što ste mi majci učinili!’, oglasio se ravnatelj: ‘Ispričali smo se, stiže inspekcija’

Autor: Dnevno.hr

Strašan slučaj zabilježen je u Županijskoj bolnici Čakovec koji je na svom Facebook profilu podijelila Ana Novak, čija je majka tamo bila hospitalizirana.

Požalila se na tretman Odjela gastroenterologije prema njezinoj majci, navodeći da je ‘iz bolnice izašla bolesnija nego što je u nju ušla’.

“Odjel gastroenterologije boluje od najteže i najsmrtonosnije dijagnoze, koja će ubiti sve pacijente prije, nego li njihove primarne bolesti. Napravili su da se moja majka na odjelu nije mogla osjećati niti ko go*no, niti ko smeće, već nekaj ispod nule. Da nije potrebna biti na ovome svijetu, jer je beskorisna i nikome ne treba. Učiniti da pacijent dobije suicidne misli to je za svaku osudu i SVIMA vama koji ste sudjelovali u ovome hororu želim iskreno da vas jednog dana liječe i o vama skrbe takvi zdravstveni djelatnici i da dobijete takvu zdravstvenu skrb kao što je moja mama, i jedino tada ćete spoznati na vlastitoj koži koliko duboko ste uništili mamino dostojanstvo i pravo na život i osnovne životne potrebe. Tek tada shvatit ćete težinu mojih rijeci i svega onoga sto sam usmenim pritužbama željela reći”, počela je opisivati ono za što tvrdi da je doživjela.





Nadalje, odjel je nazvala ‘šakom jadnika’.

“Vjerujte odgovarat ćete mi svi vi koji ste sudjelovali i jednim djelom bili priča tog horora. Do zadnjeg atoma svog bića borit ću se za svoju mamu, jer sve što imam i jesam dugujem njoj, a kao što ste se vi sprdali s mene na informacijama tako ću se ja sada sprdati s vas!! Živa katastrofa! Prokletnici! Odgovarat ćete jednog dana i pred Bogom, a sada pred cijelom državom! To su propusti tolikih razmjera da mi je nemoguće vise to izbrisati iz glave, srce mi je puklo na tisuću komada kada sam vidjela svoju majku kako izgleda, da je postala veći invalid nego što je, nakon samo tri dana boravka na dotičnom odjelu. Na dan hospitalizacije molila sam je da ostane u bolnici jer ćete joj pomoći, a za tri dana tražila sam načine kako da je izbavim van iz ovog napaćenog, smrtonosnog, luđačkog odjela”, piše u nastavku.

‘Mamina cimerica je bila mrtva, sestra ju je hranila sondom’

Zatim slijedio dio koji je posebno potresan.

“Da ima u tim ljudima imalo empatije i ljudskosti i da se prema pacijentima ne ponašaju kao prema inventaru, tog kobnog ponedjeljka, dotična medicinska sestra uvidjela bi da je mamina cimerica bila mrtva a ona ju je hranila sondom i davala joj infuziju. Ja sam ta koja sam med. sestri rekla da ova gđa ne diše, jer sam se igrom slučaja našla u sobi. Žalosno. Ne znam čega ima vise u meni tuge, jada ili bijesa! Uzalud im sve titule ovog svijeta ako nemaju onu jednu pravu i najvažniju a to je u prvom redu biti čovjek. Ne znam da li su se na medicinskom fakultetu učili kako se ne bi smjeli i kako se ne treba ponašati prema pacijentima, ili su ih to možda učili? Da li znaju sto je Hipokratova zakletva?”, napisala je i ispričala se onima na odjelu koji tamo pošteno rade svoj posao.



Odgovor ravnatelja ŽB Čakovec

Ubrzo je iz ŽB Čakovec stigao odgovor ravnatelja koji se očitovao o navodima ove žene.

“Bolnica se odmah, i prije nego smo ispitali navedene pritužbe koje nam je poslala gospođa Novak, ispričala njoj i njenoj majci na svim eventualnim neugodnostima na Odjelu gastroenterologije. Gospođa se požalila da nije mogla dobiti informacije o stanju svoje majke i njezina briga, a onda i ljutnja, su normalni kad je netko vama najmiliji u bolnici. Odmah je provedena interne istraga, sastalo se stručno povjerenstvo i u bolnicu ćemo u ponedjeljak pozvati inspekciju Ministarstva zdravstva da utvrdi je li i tko pogriješio”; rekao je za Jutarnji ravnatelj ŽB Čakovec, dr. Igor Šegović.









O ženi koja je mrtva primala infuziju: ‘Neobranjivo’

Odgovorio je i na pitanje o ženi koju je sestra hranila sondu i davala infuziju, a koja je u tom trenutku već, prema tvrdnjama Ane Novak, bila mrtva.

“Činjenicu da je, za vrijeme boravka kćeri kod majke u bolničkoj sobi, preminuloj pacijentici u istoj sobi mijenjana infuzija, neobranjiva je. Mogli bismo ju pokušati braniti općim teškim stanjem pacijentice, ali nećemo to činiti. Nakon unutarnjeg nadzora i eventualnog nadzora Ministarstva zdravstva i utvrđenog stanja, odlučit ćemo koje mjere poduzeti”, rekao je doktor. Šegović.

Neslužbeno, sestra s Odjela negira da je žena koju je hranila bila mrtva i da je preminula u trenutku dok je ona upisivala u bolnički karton što je sve davala pacijentici.









Pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo županijske bolnice žalosti da je uopće „došlo do ovog događaja i da se on rješava putem medija i internetskih stranica prije nego što su se u ustanovi završile sve zakonske radnje koje su u tijeku, a kako bi se utvrdile sve činjenice iznesenog događaja“.

“U tijeku su očitovanja djelatnika te nadzori koji će utvrditi jesu li točne činjenice svih navoda gospođe Novak. Prema tome će se poduzimati potrebne mjere i zakonite radnje. Sestrinska profesije koja je sve zahtjevnija iziskuje veliki stručni i profesionalni angažman svake medicinske sestre i tehničara, i cilj je zdravstvena njega i skrb bolesnika, empatija i profesionalan odnos te individualni pristup ovisno prema zdravstvenom stanju svakog korisnika zdravstvene zaštite”, zaključuje Valerija Korent.