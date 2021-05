GLEDAJU SMRTI U OČI: U vrijeme žestokog granatiranja očajni stanovnici Gaze bježe pred napadima

Autor: Maja Štefanac

Nakon žestokih izraelskih zračnih napada ali i topničke paljbe, preplašeni stanovnici Gaze strahujući za svoje živote bježe iz svojih domova koje svi čas može raznijeti bomba.

U vrijeme žestokog granatiranja u četvrtak navečer, Rewaa Marouf zgrabila je svoju djecu i pobjegla iz grada Beit Lahije, nedaleko od sjeverne granice Gaze s Izraelom.

Završila je u školi koju vodi UN u izbjegličkom logoru Jabalia, pridruživši se desecima drugih koji su se nagurali unutra, dok su kolone ljudi na cestama nastavile dalje na jug u automobilima, magarećim zapregama ili pješice.

“Sjedili smo kod kuće s djecom kada je iznenada počelo topničko bombardiranje u svim smjerovima. Kuća pored naše je bombardirana, geleri su pogodili našu kuću. Još ne znamo je li kuća koju smo napustili također bombardirana”, dodala je ona i opisala bijeg u zaklon.

Oni koji su se uputili prema jugu jedva su prolazili pored kuća srušenih u sukobu u Gazi, priobalnoj enklavi koja je dom dva milijuna ljudi i većinom je odsječena od vanjskog svijeta zbog blokade Izraela. Izrael tvrdi da pokušava zaustaviti dolazak oružja u Gazu. Izraelska vojska pokrenula je dva kopnena napada na Gazu u nešto više od desetljeća, godine 2009. i 2014., u sklopu dugotrajnog sukoba s Hamasom, islamističkom skupinom koja upravlja Gazom od 2007. i čiji militanti ispaljuju rakete u Izrael.

Izraelska vojska priopćila je u petak da su zračni udari pokrenuti protiv Hamasa i drugih militantnih ciljeva u Gazi te da će nastaviti koristiti silu “ako je to potrebno”. Izrael, SAD I EU smatraju Hamas terorističkom skupinom. Hamas kaže kako ima pravo prosvjedovati protiv okupacije palestinskog teritorija i traži neovisnu državu. Nijedna strana ne pokazuje nikakve znakove popuštanja sukoba koji je izbio u ponedjeljak, a izraelske snage nagomilale su se na granici. Za neke stanovnike Gaze, posebice one na sjeveru, to je znak da je vrijeme za pokret, piše Reuters.