Glavaš pred sudom napao svjedoka! Svašta mu sasuo u lice

Autor: Dr. K./dnevno.hr

Nastavljeno je suđenje Branimiru Glavašu na Županijskom sudu u Zagrebu. Riječ je o ponovljenom suđenju koje je počelo u lipnju ove godine i to nakon što je raniju, osuđujuću presudu Glavašu, ukinuo Ustavni sud, prenosi N1.

Glavašu se, podsjetimo, sudi za ratni zločin nad civilima u Osijeku 1991. godine. Riječ je o slučajevima Selotejp i Garaža.

Danas je svjedočio Nikola Jaman.

Sutkinja Tanja Pavelin Borzić kazala je Jamanu da se njegovo svjedočenje odnosi na događaje od 12. srpnja 91. i 31. kolovoza 91. te ga pitala što zna o njima.

“Prvi događaj ne znam na što se odnosi, drugi mislim da mi se slaže datum da se odnosi na Čedu Vučkovića i Petkovića”, kazao je Jaman.





“Ja prihvaćam da sam bio zapovjednik, moj zamjenik je bio Fehir, i meni i njemu i svima nama je zapovijedao Branimir Glavaš. Nakon dogovora s Glavašem išao sam odspavati kako bih mogao navečer voziti za Njemačku. Oko 21.30 sam došao u dvorište Sekretarijata i vidio sam da jedna osoba, obučena u svijetloplavu košulju, leži okrenuto bočno.

Vidio sam da oko njega stoji 15-ak osoba, ja nisam htio gledati i otišao sam po papir nakon čega sam, s jednim dečkom kojeg ne želim imenovati, izašao.

Bio je na stepenicama i ja sam ga primio za ruku da ide sa mnom. Stražar mi je rekao – dogodilo se ubojstvo, jedan čovjek je preskočio ogradu od 2 i pol metra i da je pokušao ubiti Glavaša. S tim da moram napomenuti da je Glavaš bio zapovjednik svih tih postrojbi koje smo imali. Ja sam bio zapovjednik, Fehir zamjenik, a Glavaš alfa i omega, to zna cijeli Osijek”, kazao je Jaman na sudu.

Tužitelj je potom Jamana podsjetio da je ranije govorio da Glavaš nije bio u zapovjednoj strukturi, a da sada govori drugačije.

“Tada sam lagao, ali bio sam upozoren da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo”, odgovorio je Jaman.

Branimir Glavaš prigovorio je istinitosti iskaza Nikole Jamana. Tvrdi da je iskaz u potpunosti lažan.

Nakon ročišta, pred zgradom Suda došlo je do verbalnog okršaja između Nikole Jamana s jedne, te Branimira Glavaša i sina mu Filipa s druge strane.

Glavaš smatra da Jaman ima druge motive: “2014. bila je poplava u Petrijevcima. Gospodin nije prijavio štetu od poplave i nije dobio štetu. 2015. i 2016. je vršio pritisak na mene da prisilim gospodina Šišljagića i Kraljička da mu se isplati šteta. Ja sam mu kriv što mu Županija nije isplatila 100 tisuća kuna? Danas je potpuno lagao, a postoji i svjedok.”

Novinarima se potom obratio i Glavašev odvjetnik Veljko Miljević.

“Protivno vašim iščekivanjima, ovaj iskaz je potpuni fijasko. Čini mi se da moju primjedbu na koncu niste čuli, da je on danas za razliku od iskaza pred sudom, rekao je da se u vrijeme događaja nalazio u Njemačkoj i spominjao je gradove u kojima se nalazio. Prema tome, on je danas očigledno lagao i on je to sam rekao”, kazao je Miljević.

“Ja se čudim da se vi opirete elementarnoj logici. U spisu postoje iscrpni okolnosni iskazi barem 15 svjedoka koji su te večeri bili tamo, nitko nije vidio Jamana tamo na licu mjesta. Da se vi opirete elementarnoj logici, da ga nitko od svjedoka koji su ispitivani od 2005. i da ga nitko u tijeku rasprave nije spomenuo”, dodaje.

Miljević naglašava kako je Jaman rekao da je postavljen kako zapovjednik u dva navrata. “Ono što je rekao, svjedok nepobitno laže”, naglašava Miljević.

Na pitanje hoće li Jaman biti gonjen zbog lažnog iskaza, Miljević je kazao: “Tužiteljstvo zna kada je obavezno goniti. Za davanje lažnog iskaza se goni po službenoj dužnosti. Mi smo danas odustali od svega što smo pripremali proteklih mjesec dana. Ja sam predložio da se provede kompletno sudsko-medicinsko vještačenje.”

“Ne ispituje se svjedok Josip Manolić koji ima 100 godina. Po mom znanju biologije, trebalo bi Jožu Manolića ispitati”, rekao je Miljević zaključno.

Potom je došlo do rasprave Branimira i Filipa Glavaša s Nikolom Jamanom.

Nikola Jaman: “Ja trošim katran od konoplje. Ja ne trošim katran radi toga da bi manje bolova imao. Nemojmo se sporiti oko nečega što nije važno. Ja bih volio da sam umro prije 10 godina. Što bi mi trebao postaviti pitanje, neka mi postavi pitanje.”

Nikola Jaman: “Zašto mi nisi došao u posjet, a ja sam tebi dolazio 100 puta?

Branimir Glavaš: “Pišeš svašta po Facebooku!”

Nikola Jaman: “Ja pišem svašta po Facebooku? Sram te bilo.”

Deset godina ste dolazili kod nas i govorili da mu pakiraju, a onda ste promijenili iskaz

Filip Glavaš (sin Branimira Glavaša): “Koje godine ste bili u mojim svatovima? Nije stvar ni novca nego principa.”

Nikola Jaman: “On me molio i ljubio sto puta zato što sam došao u svatove.”

Branimir Glavaš: “Nije uopće stvar tko je bio u svatovima.”

Filip Glavaš: “Deset godina ste dolazili kod nas i govorili da mu pakiraju, a onda ste promijenili iskaz.”

Jaman je potom novinarima kazao kako je iskaz promijenio da skine sa sebe teret koji je nosio deset godina.

“Sada sam potegao pitanje moga prijatelja Đorđa Petkovića. Znate što su radili? Ubili ga i zakopali. Tvrdili su da su ga stavili u furgon i da je on ispao iz furgona u vožnji i da je pobjegao”, ističe Jaman.

“Nisam se ja naljutio na Glavaša uopće, vidite da želim razgovarati s njime. Došao sam u svatove ne radi Filipa nego radi njegove majke, jer smo mi praktički rodbina”, dodaje.

Zaključno je ponovno kazao kako je iskaz promijenio zbog toga što želi sebi s duše skinuti teret.