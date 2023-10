Glavaš poslao upozorenje Šeksu: ‘Sovo, Svi sveti su uskoro…’

Nakon što je Branimiru Glavašu i ostalim suoptuženicima prošlog petka objavljena nova presuda prema kojoj su proglašeni krivima te prema kojoj je Glavaš osuđen na sedam godina, Gordana Getoš Magdić na četiri godine, a Dino Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine zatvora, Glavaš ne miruje.

Naime, sada bivši političar ima novu poruku za svog zakletog neprijatelja Vladimira Šeksa, kojega ne prestaje prozivati.





“Sovo, Svi sveti su uskoro. Grobovi mojih roditelja i tvoga sina kojeg sam ti ja sahranio u pravom smislu riječi, a koji je dovezen iz Indije državnim zrakoplovom na trošak poreznih obveznika RH su jako blizu”, napisao je na Facebooku Glavaš i poručio mu:

‘Javi, da se slučajno ne bi sreli’

“Zanima me, ako i kada dolaziš na groblje u Osijek, da se slučajno nebi sreli. Javi.”

Nepravomoćnu presudu bivšem političaru koji je najprije bio u HDZ-u, a potom osnovao i vlastitu stranku, te njegovim suoptuženicima objavio je predsjednik sudskog vijeća Dražen Kevrić na Županijskom sudu u Zagrebu.

“Kad je počinjao taj proces, od zagrebačkih odvjetnika koji poznaju suca su mi rekli da je to jedna **** koja nema petlje, sluga režima. Intimno sam očekivao da ću imati pravedan proces, ispitano je 20 vrlo bitnih svjedoka, iščitano je 20-30 vrlo bitnih svjedoka koji u prvom postupku nisu provedeni, provedeno je niz materijalnih dokumentacija, a on sad prepisuje Horvatovićevu presudu”, komentirao je Glavaš pa se osvrnuo na ono što bi sad moglo uslijediti: “Ma ništa, nabijem ga na k***, njega i ovaj sud. Idemo mi dalje, ratovat ćemo mi, žalit ćemo se. Boli me džon ako odredi istražni sud.”