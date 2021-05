GLAVAŠ O VRAĆANJU ODLIKOVANJA: ‘Taj zahtjev se kiselio dvije godine, Kolinda nije imala hrabrosti’; Otkrio i zašto se ne ljuti na Milanovića

Autor: M.P.

Predsjednik Zoran Milanović poništio je odluke o oduzimanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu.

Odlikovanja i čin Glavašu je, podsjetimo, 2010. oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović.

Odluka predsjednika Republike objavljena je u Narodnim novinama.

Kako je za Dnevno.hr rekao Branimir Glavaš, odvjetničko društvo Miljević i partneri još je 2019. podnijelo zahtjev za povratom odličja.

“Tada je Kolinda Grabar – Kitarović bila predsjednica, taj zahtjev se kiselio dvije godine još za njezinog mandata. Ona je to držala u ladici, nikada to nije željela riješiti, nije imala političke hrabrosti. Moje presude su ukinute od strane Ustavnog i Vrhovnog suda, isti čas mi je bila dužna vratiti činove i odličja, no to nije napravila. Moj odvjetnik je obavijestio Ured predsjednika 29. travnja ove godine, a prema mom saznanju, službe u Uredu su to izvadile iz ladice, stavile pred predsjednika, a on je u skladu s Ustavom, zakonom i ovlastima donio odluku u manje od 30 dana”, kaže nam Glavaš.

Dodaje, Grabar – Kitarović se na zahtjev njegovih odvjetnika oglušila još 7. svibnja 2019. godine.

“Meni je bilo nevjerojatno da se šef države može tako ponašati te da ne poštuje sudske presude. Ugodno me iznenadila jučerašnja vijest i dopis, Milanovićeva administracija je reagirala u manje od mjesec dana i samo postupila u skladu s Ustavom i zakonom. Moj slučaj je specifičan”, kaže nam Glavaš.

O predsjedniku Zoranu Milanoviću misli samo najbolje.









“Iz toga da sam ga podržao u kampanji na predsjedničkim izborima možete izvući zaključak da sam bio vizionar. Hrvatska je dobila najboljeg predsjednika, ponosan sam što sam pogodio u procjeni odabira kandidata”.

Glavaša smo pitali i je li se naljutio kada se Milanović u kampanji ogradio od njegove podrške rekavši da se ‘radi o čovjeku koji je optužen za teške ratne zločine, i sud treba utvrditi pravorijek’.

“Što bi se naljutio, vodio je kampanju, normalno da je imao i lijevi spektar biračkog tijela. I ja bi se ogradio da sam bio u toj poziciji”, zaključuje.

Milanovićeva odluka o prestanku važenja Josipovićeve odluke osvanula je u petak u Narodnim novinama. Donesena je 21. svibnja na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske i to na temelju dviju sudskih odluka koje predstavljaju preokret u slučajevima ‘selotejp’ i ‘garaža’, u kojima se Glavaša tereti za počinjenje ratnih zločina.









Radi se o odluci Ustavnog suda od 12. siječnja 2015. godine kojom je ukinuta pravomoćna presuda Glavašu i ostalim okrivljenicima te o odluci Vrhovnog suda od 7. lipnja 2016. kojom je ukinuta prvostupanjska presuda u istom slučaju te je postupak vraćen na početak.